

احتفت «Ookla® Speedtest®»، الشركة الرائدة عالميا في مجال ذكاء الشبكات وإحصاءات الاتصالات واختبار وتحليل الشبكات، بتفوق وتميز زين الكويت على هامش أعمال المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2024) في برشلونة، وذلك بعد حصول شبكتها الرائدة للجيل الخامس على 3 جوائز عالمية عن الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.



وتم التكريم بحضور الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالتكليف في زين الكويت دعيج العود، والمدير والرئيس التنفيذي لـ Ookla إحدى قطاعات شركة Ziff Davis ستيفن باي، والمدير التنفيذي لقطاع رعاية العملاء في زين الكويت علي أكبر، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في Ookla تشيب سترينج، وعدد من مسؤولي الشركتين.



وكانت زين قد أعلنت أواخر العام الماضي عن كونها الشركة الأولى والوحيدة على مستوى البلاد التي حصدت ثلاث جوائز عالمية من Ookla® Speedtest® في العام نفسه، لتؤكد ريادتها في قيادة سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محليا، ومواصلة جهودها الحثيثة لخدمة أكبر عائلة مشتركين في الكويت.



وحصدت زين كل من جائزة «أسرع 5G»، وجائزة «أفضل 5G لتجربة الفيديو»، وجائزة «أسرع إنترنت»، وذلك بعد تحقيقها أعلى النتائج في التحليلات التي أجرتها Ookla على مئات الآلاف من الاختبارات التي أجراها المستهلكون في الكويت، والتي شملت جميع شبكات الاتصالات الكبرى بكافة مناطق البلاد، حيث حققت شبكة زين بكل جدارة أعلى النتائج بين جميع الشبكات في الفئات الثلاث خلال فترة الجائزة.



وما زالت زين تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية الخاصة بشبكتها للجيل الخامس 5G وفق أعلى المعايير العالمية، لتحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسرعات، وتعمل على تلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات، واكتشاف بيئات الأعمال التي توفرها هذه التقنية المتطورة، لخدمة كل احتياجات عملائها الأفراد وعملاء الأعمال والهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها.



وفي إنجاز تقني جديد عزز ريادتها في قيادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت زين مؤخرا عن وصولها لسرعة 10 غيغابت بالثانية (Gbps) عبر تكنولوجيا 5.5G، وذلك بعد نجاحها بإجراء الاختبار على شبكتها، لتكون الشركة الأولى التي تنجح بتحقيق هذه المحطة المحورية على مستوى السوق الكويتي، بالإضافة إلى نجاحها باختبار خاصية URLLC لتحسين وقت الاستجابة، وهي إحدى مزايا تكنولوجيا 5.5G.



وبدأت زين مبكرا بالاستثمار في ترقية وتوسعة شبكتها استعدادا للانتقال للنسخة المحسنة من الجيل الخامس (تقنية 5.5G) التي ستقدم فرصا لا حصر لها وتفتح آفاقا جديدة أمام قطاعات الأعمال والعملاء، الأمر الذي يعزز من موقع زين الريادي ويتماشى مع جهودها لتمكين التحول الرقمي تحت مظلة رؤية «كويت جديدة».