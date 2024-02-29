

في مبادرة للارتقاء بتجربة القيادة الخاصة بالعملاء، تقدم شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين بكل فخر عروض شهر فبراير الحصرية على سيارة نيسان إكس-تريل الرائعة، مع وضع رضا العملاء في المقدمة، تقدم نيسان البابطين باقتين جذابتين، لتوفير حرية الاختيار وقيمة لا مثيل لها مع هذا العرض الرائع.



ويمكن للعملاء اكتشاف سيارة نيسان إكس-تريل الرائعة مع العرض الأول، ابتداء من 167 دينارا شهريا فقط، ويأتي هذا العرض الحصري بـ 0% أرباح، لمزيد من المرونة في امتلاك سيارة الأحلام. يضمن هذا العرض عملية شراء سلسة أيضا من دون مقدم.



ويمكن للعملاء الاستمتاع براحة البال مع كفالة لمدة 5 سنوات وأمان إضافي من خلال خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى ذلك، أصبح التملك أكثر سهولة مع تسجيل المرور والتأمين ضد الغير مجانا.



ولأولئك الذين يبحثون عن الراحة المطلقة، يقدم العرض الثاني باقة مصممة خصوصا للعملاء، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من سنتين من الصيانة المجانية أو لغاية 40 ألف كيلومتر، مما يضمن بقاء السيارة في حالة ممتازة.



وليستمتع العملاء برحلة خالية من المتاعب تشمل الباقة خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، مع الالتزام بالجودة المدعومة بكفالة لمدة 5 سنوات. ويشمل هذا العرض أيضا تسجيل المرور والتأمين ضد الغير.



وفي شهر فبراير، تتيح نيسان البابطين للعملاء إمكانية تخصيص تجربة سيارة نيسان إكس-تريل الخاصة بالعميل وفقا لتفضيلاته، وسواء كان ذلك يتعلق بمدفوعات مناسبة للميزانية، أو تغطية ضمان شاملة، أو خدمات مجانية، فإن الباقات التي تقدمها شركة نيسان البابطين مصممة لتلبية احتياجات العملاء الفردية.



وتهدف هذه العروض الخاصة إلى توفير قيمة ومرونة لا مثيل لهما، مما يجعله الوقت المثالي لتملك سيارة نيسان إكس-تريل.