

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعيين منى محمود رئيسا لإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام الضريبي، إذ تعتبر منى محمود بخبرتها الاستثنائية ومعرفتها الواسعة إضافة نوعية للبنك، حيث تتمتع بسجل حافل وخبرة واسعة في مجال الإشراف المالي والالتزام، ما يجعل منها خيارا صائبا للارتقاء بأهداف البنك الاستراتيجية في هذا المجال.



وعلى الصعيد العملي، ستقود منى محمود دفة تطوير وإدارة استراتيجيات البنك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام الضريبي، مع التركيز على تعزيز أطر الالتزام الخاصة بالبنك وترسيخ علاقاته المصرفية الدولية، كما ستمكنها خبرتها الطويلة في المجال من الإسهام في تعزيز التزام البنك باللوائح المحلية والدولية، مع ضمان أمن ونزاهة المعاملات المالية.



وفي معرض تعقيبه على هذه الخطوة، قال مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي: «نحن على يقين بأن السيدة منى ستشكل حجر أساس في نجاحات إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام الضريبي، إذ تتسم قيادتها بالحكمة والمرونة، ما يجعل منها قيمة مضافة تدعم مكانة KIB كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة، كما ان خبرتها في تحديد المخاطر المالية والتقليل من آثارها، وسجلها الحافل في تطوير إجراءات التفتيش وتنفيذها، سوف تساهم بشكل فاعل في تطوير مبادرات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام الضريبي».



وأضاف الدارمي: «يؤكد هذا التعيين إيمان KIB بالكفاءات المحلية، والتزامه بالسعي الدائم إلى تمكين المرأة في الأدوار القيادية داخل المؤسسة، إضافة إلى كونه عاملا أساسيا في تصنيف البنك كمؤسسة رائدة في الحفاظ على أعلى معايير الالتزام التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية».