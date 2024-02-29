في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على تعزيز جهود الاستدامة والمحافظة على البيئة، فضلا عن مستقبل الابتكار في مجال صناعة السيارات، تعاون البنك مع مرسيدس بنز - الملا في تنظيم حدث اختبار قيادة سيارات مرسيدس الكهربائية الجديدة في مقر وكالة مرسيدس بنز- الملا.



وتمت إقامة هذا الحدث الحصري لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية لدى البنك التجاري، وقد حظي عملاء البنك بتجربة جديدة وفريدة من نوعها، حيث كان لهم السبق في قيادة سيارات مرسيدس الكهربائية المتطورة، حيث يسعى البنك نحو تشجيع عملائه للتوجه إلى استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.



وقام فريق التسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك بالترحيب بعملاء الخدمات المصرفية الشخصية الذين استمتعوا بقيادة سيارات مرسيدس الكهربائية الفارهة في تجربة فريدة من نوعها، حيث عبروا عن سعادتهم بحضور هذا الحدث وشكرهم وتقديرهم للبنك التجاري ومرسيدس بنز - الملا الكويت.



ويحرص البنك التجاري الكويتي دائما على التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال الاستدامة البيئية والمجتمعية، ويتجلى هذا من خلال رعايته للفعاليات المصممة لخدمة هذا التوجه، فضلا عن سعيه الدائم لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية والخصومات مع شركائه التجاريين، بما يحقق الاستفادة لعملائه على مدار العام.