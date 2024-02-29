علي مرزوق الغانم: الصالة الجديدة استمرار لمسيرتنا نحو تعزيز حضورنا في سوق السيارات

الخطوة الأخيرة تشكل معلماً بارزاً بمسيرة «ماكفم للسيارات» والتي تشهد تطوراً بجميع الجوانب

جهودنا لتوسع شراكتنا مع «جريت وول موتورز» ستحقق مزيداً من المكاسب بالمستقبل القريب

نحرص على إرضاء عملائنا وتحقيق تطلعاتهم والاستجابة لرغباتهم باقتناء سياراتهم المفضلة





أعلنت شركة ماكفم للسيارات إحدى شركات مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات، عن تدشين أحدث صالات العرض الجديدة والمتطورة لعلامة جريت وول موتورز، وذلك بمجمع «الويرهاوس - أوتو زون»، لتلبية احتياجات العملاء ومنحهم الوصول بشكل أسرع الى منتجات هذه العلامة التجارية التي تحظى بتجاوب كبير لما تحظى به من تقنيات متطورة وموديلات عصرية، إضافة الى معقولية أسعارها التي تناسب جميع فئات المجتمع.



وتمتاز سيارات جريت وول موتورز التي تمثل إحدى العلامات التجارية لشركة ماكفم التابعة لمجموعة شركات أولاد علي الغانم للسيارات، بتنوع طرازاتها التي تلبي جميع الأذواق، ومنها سيارات «باور - البيك أب» و«تانك» التي تعتبر أروع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة في فئتها لما تتضمنه من خيارات واسعة وقدرات عالية، إضافة إلى العلامة التجارية «هافال» التي تمتلك بدورها خصائص فريدة وضعتها في مقدمة السيارات الأكثر مبيعا، ليس في الكويت فحسب، بل في معظم دول المنطقة.



وتم افتتاح الصالة الجديدة وهي الثانية المخصصة لسيارات جريت وول موتورز في الكويت يوم الخميس 15 فبراير الجاري، وسط حضور واسع لمسؤولي مجموعة شركات ماكفم للسيارات، إضافة إلى عدد كبير من محبي هذه العلامات التجارية.



وتمتاز صالة العرض الجديدة التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات المتقدمة بمرافق على أعلى المستويات العالمية، حيث يتوقع أن تكون إضافة مؤثرة لعملاء الشركة بما يشكل امتدادا للتجربة الغنية والمتميزة التي تقدمها لهم في جميع منشآتها ومرافقها.



وتعليقا على هذا الحدث، أعرب المدير العام لشركة ماكفم للسيارات علي مرزوق الغانم عن سعادته بتدشين صالة العرض الجديدة، مشيرا إلى الإقبال المتزايد الذي تجده منتجات العلامة التجارية جريت وول موتورز، وقال: «تعد هذه الصالة الجديدة استمرارا لمسيرتنا نحو تعزيز حضورنا في سوق تجارة السيارات وموقعنا الريادي على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافة الى جهودنا المتواصلة نحو التوسع وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع هذه العلامة التجارية التي تشير جميع المؤشرات إلى أنها ستحقق المزيد من المكاسب في المستقبل القريب من واقع التجاوب الكبير الذي تحظى به لدى مختلف فئات المجتمع، وهذه المساعي المتفانية تمثل بدورها شهادة على التزامنا الراسخ بتحقيق رضاء العملاء وخدمتهم».



وأضاف الغانم: «تشكل هذه الخطوة الأخيرة معلما بارزا آخر في مسيرة شركة ماكفم للسيارات والتي تشهد بحمد الله تطورا في جميع الجوانب، بسبب حرصها على إرضاء عملائها وتحقيق تطلعاتهم والاستجابة لرغباتهم في الحصول على سياراتهم المفضلة، ودعم العملية التسويقية بخدمات عالمية المعايير، وبذلك نجدد الحرص على الاستمرار في خدمتهم».



جدير بالذكر أن شركة ماكفم للسيارات وهي إحدى شركات مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات ش.م.ك.ع. هي المستورد والموزع المعتمد لشركتي جريت وول موتورز وهافال في الكويت، وهما من أبرز الشركات الصينية لبيع سيارات الدفع الرباعي والبيك أب العائلية. كما أنها شركة رائدة في توفير السيارات التي تناسب اختيارات العملاء واحتياجاتهم.