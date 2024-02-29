بداح العنزي



أحالت مدير إدارة شؤون الموظفين في البلدية بدرية الشمري الى إدارة السجل العام أسماء المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في مختلف القطاعات.



وقالت الشمري في كتابها بشأن الإعلان عن مجتازي شروط الترشيح للوظائف الإشرافية وبيان مواعيد الاختبارات التحريرية إنه بعد فحص اللجنة المختصة طلبات الترشيح وموافقتها على أسماء من استوفى شروط الترشيح ومن لم يستوف تلك الشروط وتحديد موعد الاختبارات التحريرية لبعض الوظائف الإشرافية المعلن عنها، وذلك في الاجتماع رقم 2 لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 13/12/2023.



لذلك نرفق الآتي:



- كشف بأسماء المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية (مراقبات قطاع المالية والإدارية - مراقب النقل والمرافق العامة - مراقبة تراخيص الإعلانات - مراقبة تراخيص الخدمات البلدية - مراقبة الأغذية والأسواق) والذين يحق لهم دخول الاختبارات.



- كشف بأسماء المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية (مراقبات قطاع المالية والإدارية - مراقبة النقل والمرافق العامة - مراقبة تراخيص الإعلانات - مراقبة تراخيص الخدمات البلدية - مراقبة الأغذية والأسواق) والذين لا يحق لهم دخول الاختبارات لعدم استيفاء شروط الترشح.



- مواعيد الاختبارات التحريرية ومكان انعقادها (مبنى B المدير العام - قاعة الاجتماعات الدور الخامس)، وذلك تمهيدا لتعميمها على قطاعات وإدارات البلدية المختلفة.