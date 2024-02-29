

يعقوب العوضي



اختتمــت الاسبـوع الماضي بطولـة فرجان جونيورز الأولى التي أقيمت على ملاعب نادي السالمية الرياضي بتنظيم شركة VO الداعمة للمواهب وتحت رعاية بيت التمويل الكويتي، بمشاركة 8 أكاديميات لكرة القدم للفئات العمرية من مواليد 2011-2012، حيث اتسمت المباريات بالندية والحماس وبحضور جماهيري كبير من أولياء أمور اللاعبين والشركات الراعية، حيث توج فريق أكاديمية سكوررس باللقب عقب فوزه على أكاديمية سفنتين فور.



هذا ، وتم بحضور رئيس مجلس إدارة شركة فو الشيخة عهود سالم العلي الصباح والشيخة شذى العذبي الصباح ومدير الهيئة العامة للشباب بالوكالة مشعل السبيعي وممثل بيت التمويل الكويتي محمد الفارس والرئيس التنفيذي لمنصة «فو» زهراء دهداري وعضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسين أبو الحسن، توزيع الجوائز على أصحاب المركزين الأول والثاني وكأس أفضل لاعب وحارس والفريق المثالي، إضافة إلى كأس البطولة وحصول جميع اللاعبين المشاركين على ميدالية تقديرية.



وبهذه المناسبة، قال المشرف العام على البطولة سعد الرميضي: «المستوى الفني في البطولة فاق التوقعات، حيث شهدنا مباريات حماسية وتنافسية بين الفرق المشاركة، والأهم من ذلك لم تشهد البطولة حصول أي لاعب على البطاقة الحمراء، مما يدل على الأخلاق الرياضية العالية التي كانت بين اللاعبين، ونتقدم بالشكر إلى الشركات الراعية على مساهمتها بتوفير بيئة رياضية تنافسية صحية للمواهب الكويتية».