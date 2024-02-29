

عبدالعزيز جاسم



لم يتبقَّ الكثير في مشوار دوري زين الممتاز سوى جولتين فقط ستحددان مصير الفرق سواء على مستوى المنافسة على اللقب أو حتى المشاركة في دوري الـ 6 الكبار أو دوري تفادي الهبوط. وستشهد الجولة المقبلة مباراة قمة بين العربي المتصدر ووصيفه الكويت، وقبلها مواجهة مهمة بين القادسية الثالث والسالمية الرابع، وكذلك يسعى النصر لتأمين نفسه من بوابة الجهراء، بينما ستكون هناك «ملحمة كروية» بين الفحيحيل وكاظمة، لأن فوز الأخير سيضمن له البقاء رسميا بين الـ 6 الأوائل، وكذلك إذا فاز الفحيحيل بنسبة تصل إلى 99%، وعلى الرغم من هبوط خيطان إلا أن الحصول على 3 نقاط من الشباب سيمنحه أمل كبير في دوري تفادي الهبوط والبقاء لموسم ثان في الدرجة الأولى.



ومن خلال مواجهة نهائي كأس السوبر الماضي، كان واضحا على بطل المسابقة «الأبيض» إراحته بعض اللاعبين للمواجهة المهمة أمام «الأخضر»، حيث قرر عدم المغامرة بميزان الوسط المغربي مهدي برحمة لكي يكون في كامل قوته أمام «الأخضر»، كما فضل المدرب نبيل معلول عدم إشراك يوسف ناصر منذ البداية وأشركه كلاعب بديل.



ويبدو أن «الأبيض» لم يتأثر بإصابة عبدالرحمن كميل وضاري العتيبي بسبب تألق الحارس الثالث سعود الحوشان الذي يعتبر من أفضل حراس المرمى حاليا في دورينا، وقد دخل فهد الهاجري بعداد اللاعبين المصابين.



وعلى الرغم من أن العربي يعاني من غيابات كبيرة في صفوفه للإصابة ومنهم سلطان العنزي وعبدالله عمار وسلمان العوضي وسيف الحشان وخالد المرشد وبدر المطيري وعبدالله الشرهان وبدر طارق وحسن حمدان «قد يتمكن من المشاركة» إلا أنه يسير بخطى ثابتة في الدوري جعلته في الصدارة.



تصحيح مسار



أما في القادسية، فقد تفاءلت جماهير «الأصفر» كثيرا بالتعاقد مع المدرب محمد المشعان بعد أن تمكن من إقصاء العربي من كأس سمو الأمير والتأهل إلى المباراة النهائية لكن الفريق ورغم قلة الغيابات في صفوفه خسر من الكويت في الدوري وتعادل مع كاظمة وخرج على يد الأبيض من كأس السوبر، كل تلك الأمور تجعل المشعان ولاعبي الأصفر تحت الضغط في أي مواجهة مقبلة وليست مواجهة السماوي وحدها.



من جهته، يسعى السالمية إلى كسب المزيد من النقاط والثقة بنفس الوقت لتأكيد قدرته على لعب دور كبير في الدوري بعدما ضمن البقاء مع الـ 6 الكبار، فقد كان موفقا جدا بالتعاقد مع المدرب انتي ميشا والمحترف الليبي السنوسي الهادي، فهما فعلا غيرا من شكل الفريق للأفضل.



أما كاظمة فبدأ يستعيد ثقته بنفسه على الرغم من خسارته كأس السوبر لكن التعاقدين الجديدين المتمثلين في المدافع الجزائري رضا أمين بنشا ولاعب الوسط النيجيري بنيامين تيدي جعلا الفريق أكثر توازنا لكنه بحاجة إلى استعادة المهاجم القناص شبيب الخالدي لمستواه والتعافي من الإصابة.



وسيواجه «البرتقالي» فريقا مكتمل الصفوف وهو الفحيحيل الذي ينظر له الكثير من المحللين على أنه لا يقل شأنا عن فرق الصدارة لكن النتائج لا تخدمه، وذلك بفضل التعاقدات المميزة والمدرب المميز السوري فراس الخطيب.