

القاهرة - محمد سامي



أرسل الأهلي إنذارا شديد اللهجة لجميع فرق الدوري المصري بعد عودته القوية من غياب عن المسابقة استمر 91 يوما لانشغاله خلالها بالمشاركة ببطولات كأس العالم للأندية والسوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا، إذ حقق حامل اللقب فوزا عريضا على حساب ضيفه بلدية المحلة 5-1 في مؤجلة الجولة الخامسة، حيث افتتح الفلسطيني وسام أبوعلي مهرجان الأهداف في الدقيقة (5) ثم أضاف كريم فؤاد الهدف الثاني في الدقيقة (14) ثم المغربي رضا سليم الهدف الثالث في الدقيقة (41)، قبل أن يعود أبوعلي في الدقيقة (49) لإحراز الرابع من ضربة جزاء تحصل عليها رجل المباراة إمام عاشور، بينما اختتم الفرنسي أنتوني موديست مهرجان الأهداف في الدقيقة (73) قبل أن يسجل حسام أشرف (هداف الدوري برصيد 9 أهداف) هدف حفظ ماء الوجه للبلدية من ضربة جزاء في الدقيقة (86). ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 17 نقطة من 7 مباريات احتل بها المركز التاسع، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الـ 13.



وعقب اللقاء، صرح المدير الفني للأهلي مارسيل كولر: «سأتبع سياسة التدوير بين اللاعبين حتى نهاية الموسم تجنبا للإصابات بسبب ضغط المباريات الهائل، حيث أرغب في تجهيز كل اللاعبين من أجل استكمال الموسم بهم لأننا نشارك في بطولات عديدة».



من ناحية أخرى، يعود الزمالك لاستئناف مسابقة الدوري بعد عودته من الجزائر وفوزه على أبوسليم الليبي في إطار الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، حيث يلتقي اليوم مع ضيفه الداخلية في الـ 8 مساء بتوقيت الكويت في إطار الجولة 14، علما انه فشل في تحقيق الفوز في آخر مباراتين بالدوري حيث تلقى الهزيمة أمام المصري ثم تعادل سلبيا مع الإسماعيلي.



ويحتل الزمالك المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة من 9 مباريات، في حين يحتل الداخلية المركز الـ 17 (قبل الأخير) بـ 8 نقاط من 12 مباراة.



وفي الجولة ذاتها، يستضيف سموحة (المركز الـ 8 بـ 18 نقطة) على ملعبه بالإسكندرية منافسه مودرن فيوتشر (المركز الـ 11 بـ 14 نقطة).



إلى ذلك، توج فريق الأهلي لرجال الكرة الطائرة بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثانية على ‏التوالي، بعد الفوز على الزمالك 3-1 على صالة اتحاد الشرطة.