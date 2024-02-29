تلتقي البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، مع الولايات المتحدة وديا في 12 يونيو المقبل ضمن استعداداتهما لكوبا أميركا 2024 لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الأميركي للعبة أمس.



وتقام المباراة على ملعب «كامبينغ وورلد ستاديوم» في أورلاندو بولاية فلوريدا قبل أيام معدودة على انطلاق كوبا أميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين.



ورأى مدرب المنتخب الأميركي غريغ بيرهالتر أن «الحصول على فرصة اللعب ضد البرازيل هو أمر مميز. عندما تتحدث عن الرغبة في تحدي نفسك ضد أفضل المنتخبات في العالم، لا يمكنك أن تطلب أكثر من البرازيل».



وتبدأ الولايات المتحدة مشوارها في البطولة ضد بوليفيا في دالاس في 23 يوليو ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الأوروغواي وبنما، فيما تستهل البرازيل حملتها في المجموعة الرابعة بعدها بيوم على ملعب «سوفي ستاديوم» في لوس أنجيليس ضد الفائز من الملحق الفاصل بين كوستاريكا وهندوراس.



وستكون البطولة التي تقام عادة في أميركا الجنوبية بمنزلة استعداد للولايات المتحدة قبل كأس العالم 2026 التي تستضيفها مشاركة مع المكسيك وكندا.