

قال مدرب مان يونايتد، إريك تين هاغ، إنه «لا يحتاج إلى تطمينات بشأن مستقبله مع اليونايتد من المالك جيم راتكليف وسط حالة من عدم اليقين»، مضيفا أنه يركز على مساعدة النادي على التطور والتحسن. وتعاقد «اليونايتد» مع تين هاغ في 2022، وقاد الفريق إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى لقب كأس الرابطة في موسمه الأول، لكن موسمه الحالي كان أقل إقناعا. وعانى مان يونايتد من عدم ثبات المستوى ومشاكل الإصابات ليتراجع الفريق للمركز السادس بعد خسارته 1-2 أمام فولام في «البريمييرليغ» السبت الماضي. وجاءت تلك الهزيمة بعد 3 أيام فقط من تعهد راتكليف بإعادة «اليونايتد» إلى أيام مجده وزادت من الضغوط على تين هاغ. وردا على سؤال حول ما إذا كان من المفيد للنادي أن يؤكد راتكليف علنا أن تين هاغ سيبقى في منصبه لفترة طويلة، قال المدرب الهولندي للصحافيين: «ارتبط بعقد لمدة 3 مواسم، لذلك لا أهتم».



وأضاف تين هاغ: «أركز فقط على عملي لذلك لا أهتم بما يحدث حولي». وتابع: «أجريت العديد من المحادثات مع السير جيم راتكليف، وكذلك مع السير ديف بريلسفورد وآخرين، لذلك أعرف ما نتحدث عنه ولدي ثقة كبيرة بعملي وأشعر أنهم يثقون بي أيضا. أريد الفوز في كل مباراة وأعلم أن الفريق يتطور وأثق فيما أفعله».