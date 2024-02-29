

سجل ماكس ستروس سلة خارقة من منتصف الملعب قبل 2.6 ثانية من صافرة النهاية ألهبت جماهير ملعب «روكيت مورغيدج فيلدهاوس» ومنحت فريقه كليفلاند كافالييرز الفوز على ضيفه دالاس مافريكس 121-119 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه».



تقدم مافريكس بفارق نقطة قبل النهاية 119-118، إلا أن ستروس سدد من منتصف ملعب فريقه ليخطف الفوز لكافالييرز الذي كان تأخر بفارق 10 نقاط قبل 4 دقائق على نهاية الربع الأخير في ظل تألق نجم الفريق الضيف السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب 45 نقطة و14 تمريرة حاسمة و9 متابعات و3 سرقات.



وحقق بوسطن سلتيكس، صاحب أفضل سجل في الدوري ومتصدر الشرقية، انتصاره التاسع تواليا بفوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 117-99.



وفي مينيسوتا، سجل أنتوني إدواردز 34 نقطة وساهم في فوز تمبروولفز على سان انتونيو سبيرز 114-105.



أما في ميلووكي، حقق باكس فوزا عريضا على تشارلوت هورنتس 123-85.



وكلل كريس بول عودته من الإصابة بعد غياب دام قرابة شهرين بقيادته فريقه غولدن ستايت ووريرز للفوز على واشنطن ويزاردز 123-112، منهيا اللقاء مع 9 نقاط و6 تمريرات حاسمة و4 متابعات. وحقق ديترويت بيستونز متذيل ترتيب الشرقية مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على شيكاغو بولز 105-95، محققا انتصاره التاسع في 58 مباراة.