

لفت النجم العالمي مارك روفالو الأنظار إليه، أثناء حضوره إحدى التظاهرات السينمائية مؤخرا، بتضامنه الصريح مع الشعب الفلسطيني مطالبا بوقف الحرب وإطلاق النار في غزة.



وشهد حفل توزيع جوائز DGA (نقابة المخرجين الأميركية) الـ 76 بريق هوليوود المعهود بحضور نخبة كبيرة من صناع الفن العالميين، إلا أن روفالو اتخذها فرصة للتعبير عن رأيه بشأن القضية الفلسطينية بجانب عدد من المشاهير الآخرين، وقال إن الملايين من اللاجئين في رفح يواجهون أزمة إنسانية كبيرة بسبب القصف المستمر ونقص المساعدات.



وعندما سئل في الحدث عن الشارة التي يرتديها ومغزاها، فسر نجم «مارفل» الشهير: «هذه دعوة سلام، وهذا رمز لفنانين من أجل وقف إطلاق النار، الذي يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، هناك 1200 إسرائيلي قتلوا ونحو 27 ألف فلسطيني، لقد فهمنا أن هذا القصف لن يجدي أي نفع، لن نقصف طريقنا إلى السلام، وكل ما نقوله هو، ما الخطأ في منح وقف إطلاق النار فرصة؟». وحث روفالو بقوة قادة العالم على التدخل، حيث يواجه الآلاف من الأشخاص الموت جوعا في ظل الحرب المستمرة. وتابع: «يجب علينا جميعا أن نمنح السلام فرصة».