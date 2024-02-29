أعلن الرئيس جو بايدن، أن نتائج الفحوص الطبية السنوية التي أجراها جيدة، حتى إنه مزح قائلا: الأطباء يرون أنني ابدو "أصغر من سني بكثير"، في وقت ينصب الاهتمام على مسألتي اللياقة البدنية للرئيس البالغ 81 عاما وقدرته الذهنية قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبرالمقبل.

وأفاد بايدن الصحافيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت الفحوص الطبية أثارت أي قلق، بأن الأطباء "يرون أنني أبدو أصغر من سني بكثير".

وأضاف "كل شيء جيد".

كان بايدن الذي من المتوقع أن يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب (77 عاما) في انتخابات الرئاسة المقررة مطلع نوفمبر القادم قد توجه على متن مروحية إلى المركز الطبي الذي غالبا ما يقصده الرؤساء الأميركيون. وغادر بعد ساعتين ونصف تقريبا في موكب سياراته.