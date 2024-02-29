39 دولة ترتبط مع مطار الكويت الدولي.. والتشغيل إلى ما يقارب 80 وجهة

صرح مدير إدارة النقل الجوي في الادارة العامة للطيران المدني عبد الله الراجحي بأن عدد الشركات المشغلة من مطار الكويت الدولي وصل الى 40 شركة طيران، وان عدد الدول التي ترتبط مع مطار الكويت الدولي وصل الى 39 دولة.

وافاد الراجحي في بيان صحافي بأن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي تقوم بالتشغيل الى ما يقارب 80 وجهة من مطار الكويت الدولي وذلك سعيا نحو ربط مطار الكويت الدولي بأكبر شبكة مطارات عالمية لتحقيق متطلبات سوق النقل الجوي في دولة الكويت.