شريف حمدي

قفزت سيولة البورصة في جلسة اليوم بنسبة 96.7% بإجمالي 65.7 مليون دينار على وقع المراجعة الدورية الأولى في 2024 لأوزان الأسهم الكويتية ضمن مؤشر " MSCI" للأسواق الناشئة، وذلك مقارنة بجلسة امس والتي تقدر سيولتها بـ 33.4 مليون دينار، واستحوذ السوق الأول على 55.7 مليون دينار من اجمالي السيولة مقابل 10.1 ملايين دينار للسوق الرئيسي.



واستهدفت السيولة الأجنبية الأسهم المدرجة ضمن مكونات المؤشر خلال مزاد الاغلاق، إذ تقدر السيولة الاجنبية بنحو 34 مليون دينار تشكل 51.7% من اجمالي السيولة التي استقبلتها البورصة، حيث كانت محصلة السوق قبل مزاد الاغلاق 31.7 مليون دينار بواقع 22.5 مليون دينار للسوق الأول و9.2 ملايين دينار للسوق الرئيسي، ما يشير إلى ان السوق الاول استقبل خلال مزاد الاغلاق نحو 33.2 مليون دينار.