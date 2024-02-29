أعلن وزير الصحة د. أحمد العوضي، عن توفير أحدث أجهزة التصوير الهجين المدمجة في الطب النووي في الافتتاحات الجديدة لمستشفى الفروانية ومركز الكويت لمكافحة السرطان بعد تدشين الجهاز الأول في مستشفى الجهراء الجديد، لافتا الى انه يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وقال وزير الصحة في كلمة خلال افتتاح مؤتمر الطب النووي والتصوير الجزيئي (عصر جديد)، ان وجود ثلاث أجهزة سيضع الكويت في المرتبة الأولى في عددها ضمن الشرق الأوسط، لافتا الى انه مبعث فخر واعتزاز.

وأكد الثقة بقدرات وامكانيات الكادر الطبي في النهوض بهذه الخدمة المتقدمة في الكويت لترتقي الى مصاف الدول المتقدمة في تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

وذكر ان العالم بأسره يبدي المزيد من الاهتمام بالمشاركة في الاصدارات العلمية المتعلقة بأحدث التقنيات والتطبيقات في مجال الطب النووي والتصوير الجزيئي، لافتا الى أن "مساهمة فرق من كوادرنا الوطنية بتلك الأبحاث في أشهر المجالات العلمية لهو مبعث فخر واعتزاز".

وأشار الى حرص الوزارة والتزامها الدائم بمواكبة أحدث التقنيات والمستجدات العلمية لهذا التخصص الهام ومشاركة الخبرات وتبادل الرؤى المستقبلية لتعزيز التعاون العلمي والمهني، مؤكدا الثقة في رؤية القائمين على المؤتمر المستقبلية للرعاية الطبية في مجال الطب النووي.

ولفت الى وضوح تلك الرؤية لتشمل العلاجات النووية المتقدمة وتشكيل الفرق الطبية المتخصصة لمجابهة التحديات المتعلقة بسلامة وحقوق المرضى وتطوير بيئة العمل والاستفادة من أحدث التقنيات وتسخيرها لرعاية المرضى ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد.