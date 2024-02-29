عبدالعزيز الفضلي

أوقفت وزارة التربية النقل والندب لأعضاء الهيئة التعليمية والإشرافية حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي .

وقالت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، إنه " تقرر استئناف إجراءات تعيين المعلمين في جميع قطاعات وإدارات الوزارة"، مشيرةً إلى أن آخر موعد لمباشرة العمل هو نهاية دوام الخميس 4 أبريل المقبل.

وأوضحت الحمدان في قرارها استمرار المعلمين المنتدبين من جهات حكومية أخرى بالعمل في مدارسهم وذلك لحين انتهاء فترة الندب على أن يقوم القطاع الإداري بإجراءات تمديد الندب أو النقل أو التثبيت حسب الأحوال وذلك في المواعيد المناسبة والنظم المعمول بها في هذا الشأن.