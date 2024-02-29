يعد الأول من نوعه وخطوة مبدئية في خطة الوزارة تمهيداً لتعميمها على باقي المحافظات

افتتاح مركز ناصر عبدالمحسن السعيد التخصصي لعلاج أسنان الأطفال بمحافظة العاصمة قريباً

في إطار الخطة التنموية للبلاد، ورؤية كويت 2035 ضمن تعزيز صحة ورفاه المجتمع، والعمل على تطبيق المشاريع الصحية في برنامج الـ 100 يوم من خطة عمل الحكومة، دشن وزير الصحة د.أحمد العوضي صباح اليوم، خدمات طب الأسنان للأطفال في مركز الجهراء التخصصي لطب أسنان الأطفال، والذي يعد الأول من نوعه في البلاد، لتقديم العلاج التخصصي لأسنان الأطفال منذ الولادة حتى عمر 16 سنة.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير العوضي أن «تدشين المركز يأتي في سياق التطور والتحسين المستمر للخدمات الصحية، بما يعكس الالتزام بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطنين».

وأوضح خلال كلمته بهذه المناسبة أن المركز يشكل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية الفموية للأطفال، إذ سيكون مخصصا لتقديم خدمات طب الأسنان الشاملة للأطفال منذ الولادة إلى عمر 16 سنة في مكان واحد، مؤكدا أن هذا الاهتمام بصحة فم وأسنان الأطفال يعكس الوعي العميق بأهمية الوقاية والرعاية الصحية منذ سنوات الطفولة، وهو ما يسهم بشكل كبير في بناء أسس صحية جيدة للأجيال القادمة.

وبين د.العوضي أن المركز يضم 52 عيادة متخصصة لعلاج أسنان الأطفال، تشمل عيادات البرامج المدرسية، وعلاج أقنية الجذور، وتقويم الأسنان، والعلاجات التحفظية والوقائية، وصحة الفم، بالإضافة إلى عيادات طوارئ الأسنان، وعيادات علاج حالات الاحتياجات الخاصة.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يعد خطوة مبدئية في خطة الوزارة، تمهيدا لتعميمها على باقي المحافظات، على أن يتم في القريب أيضا افتتاح مركز ناصر عبدالمحسن السعيد التخصصي لعلاج أسنان الأطفال بمحافظة العاصمة.

وأكد أن وزارة الصحة لن تدخر جهدا في توفير أفضل الخدمات الصحية لأبنائها المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة، حيث إن خدمات طب الأسنان هي واحدة من جوانب اهتماماتنا التي ندفع باستمرار نحو تطويرها وتحديثها مع القائمين على قطاع طب الأسنان.