تمكن رجال جمارك المطار من إحباط إدخال ما يقارب 3.1 كيلو من حبوب "نايت كام" قادمة عن طريق مسافر في مطار T5.

وبحسب بيان صادر عن الجمارك، فإن المسافر أخفى حبوب المؤثرات العقلية داخل عبوة مخصصة للمكملات الغذائية وتغليفها مصنعيا بطريقة احترافية.

علما أن هذا النوع من الحبوب قد أضيف مؤخراً على جدول قوائم المؤثرات العقلية من قبل وزارة الصحة والتي بدورها أصدرت قراراً بحظر التعامل مع هذه المادة دون وصفة علاجية من الطبيب المختص.

وفي الختام، شكر مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبد الله عادل الشرهان، المفتشين الجمركيين في مطار T5 على هذه الجهود المبذولة.