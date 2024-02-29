أعلنت البلدية اليوم الخميس، أن فترة اقامة المخيمات تنتهي في 15 مارس المقبل، مهيبة بأصحابها الالتزام بإزالتها طواعية قبل انتهاء موسم التخييم الرسمي.

وأوضحت البلدية في بيان صحافي، أن لجنة المخيمات الربيعية ستعقد اجتماعا الأحد المقبل لمناقشة استعدادات الفرق الميدانية لإزالة المخيمات غير الملتزمة بفترة التخييم.

وأكدت أنه لن يسمح بإقامة مخيمات في البر بعد هذا التاريخ، لافتة أصحاب المخيمات إلى ضرورة تنظيف مواقع التخييم والالتزام بالضوابط والاشتراطات تجنبا للمساءلة القانونية.

وبينت أن موافقة الهيئة العامة للبيئة على نظافة وخلو موقع المخيم بعد الإزالة من أي أضرار بيئية شرط أساسي لاسترداد مبلغ التأمين.