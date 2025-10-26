الكويت، 23 أكتوبر 2025 – أعلنت شركة المشروعات السياحية اليوم عن الافتتاح الرسمي لمشروعها الجديد “لونا بارك”، الوجهة الترفيهية الأحدث في الكويت، التي تمثل إضافة نوعية لقطاع الترفيه والسياحة الداخلية، وتأتي ضمن استراتيجية الشركة لتطوير مشاريع حديثة ومتنوعة تلبي تطلعات الزوار من مختلف الفئات العمرية.

ويقع “لونا بارك” في موقع استراتيجي يسهل الوصول إليه، ويضم مجموعة واسعة من التجارب الترفيهية المتكاملة تشمل 50 لعبة متنوعة و 13 لعبة مهارية (Skill Games)، إلى جانب المسرح والعروض الحيّة التي تُقدَّم على مدار الموسم، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات والشباب على حدٍّ سواء.

كما يوفّر المشروع 35 فرصة استثمارية للقطاع الخاص تشمل مطاعم ومقاهي ومحلات بيع التجزئة، في إطار سعي الشركة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة الوجهات السياحية والترفيهية. ويضم كذلك “لونا بازار”، الذي يقدّم مجموعة من المحلات غير الغذائية المتنوعة، كمعرض دائم طوال الموسم يتيح للزوار تجربة تسوّق مميزة داخل الحديقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية أنور عبدالله الحليله في كلمته خلال الافتتاح:

“نفخر اليوم بإطلاق مشروع (لونا بارك) الذي يجسّد التزام الشركة بتقديم تجارب ترفيهية متطورة وآمنة، تعكس مكانة الكويت كمركز سياحي وترفيهي في المنطقة. كما نؤكد حرصنا على دعم القطاع الخاص المحلي من خلال توفير فرص استثمارية نوعية داخل مشاريعنا، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز السياحة الداخلية.”

وأضاف أن “لونا بارك” يقدّم تجربة شاملة تجمع بين الترفيه، والتسوق، والمأكولات والمشروبات، ضمن بيئة آمنة وممتعة، وبما يتماشى مع توجهات الشركة نحو التطوير المستدام وتحسين تجربة الزائر في جميع مرافقها.

وتوجّه الرئيس التنفيذي بالشكر إلى الجهات الحكومية الداعمة، والشركاء الاستراتيجيين، على دعمهم المتواصل لإنجاح المشروع، مؤكداً أن “لونا بارك” سيمثّل وجهة رئيسية لمواسم الترفيه المقبلة في الكويت.