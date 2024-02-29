أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أن جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي تهدف الى نشر ثقافة التميز والإبداع في أوساط الشباب وتشجعهم على الابتكار وتعمل على استثمار طاقتهم لتنمية المجتمع في أهم المجالات الشبابية.

وقال الوزير معرفي في تصريح صحافي اليوم الخميس بمناسبة تدشين الهيئة العامة للشباب باب التسجيل للنسخة السادسة من الجائزة إن اقامة هذه المسابقة الكبيرة بجوائزها المالية الكبيرة وتأثيرها المعنوي المميز للشباب المشارك فيها يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية الحكيمة بضرورة رعاية الشباب الموهوب وفتح الآفاق أمامهم لمزيد من التميز والإبداع.

وثمن الرعاية الكريمة التي حظيت بها الجائزة من سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ما يجسد دعم سموه المستمر للشباب المبدع بمختلف المجالات.

وأوضح أن هذا الدعم غير مستغرب من القيادة السياسية للشباب المبدع، إذ يعزز الثقة في الأجيال الشابة ويوجههم نحو الابتكار والريادة، مشيرا إلى أن حرص الهيئة على تنمية الشباب عبر برامج وأنشطة مدروسة تقام بالمراكز الشبابية التابعة لها طوال العام.

ولفت إلى أن الجائزة التي تركز على استثمار تفوق الشباب وإبراز إبداعاتهم باعتبارهم مستقبل التنمية بالبلاد نجحت عبر دوراتها الخمس الماضية باستقطاب أكثر من 1000 شاب وشابة وتوجت 49 مبدعا ومتميزا في مجالات متعددة، داعيا الشباب المبدع للتقديم على الجائزة في نسختها هذا العام.

من جانبه، أوضح المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي في تصريح مماثل أن الجائزة تتضمن ثمانية مجالات مختلفة مهمة للتنمية المجتمعية واستدامتها، وهي «ريادة الأعمال» و«البيئة» و«العلوم والتكنولوجيا» و«الثقافة والآداب» و«العمل التطوعي» و«العلوم الشرعية» و«الفنون» إضافة إلى مجال «الإعلام».

وقال السبيعي في تصريح مماثل إن الجائزة تستهدف الشباب من الفئة العمرية (من 18 إلى 35 سنة) ويستمر التسجيل لها لمدة شهر واحد إذ سيكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.youth.gov.kw)، مبديا ثقته بتقديم المواهب الشبابية الكويتية لأعمال متميزة بالجائزة.

وبين أنه سيتم تقييم طلبات المتقدمين وأعمالهم بواسطة لجان خاصة للجائزة بمشاركة متخصصين من وزارتي الإعلام والأوقاف والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومركز الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز العمل التطوعي.