نددت الكويت بـ«الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية» التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة والتي تسببت في استشهاد اكثر من 30 ألف شخص وأكثر من 70 ألف جريح وفقيد تحت الركام.



جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار استعراض البند السابع من أعمال المجلس في دورته الـ55 المتواصلة من 26 فبراير الجاري وحتى الخامس من أبريل المقبل.



وأكد السفير الهين الدور الذي تلعبه الكويت إلى جانب الدول الصديقة بالترافع أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال الإجرامية، محذرا من مغبة العمليات العسكرية لاجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع.



وشدد على أن التهديد في حد ذاته يعد جريمة واضحة ضد الإنسانية.



ووصف السفير الهين ما يقع في غزة بـ«وصمة عار على جبين المجتمع الدولي» مشيرا إلى أن المنظومة الدولية تضررت مصداقيتها في ظل هذا الجمود الذي يشهده المجتمع الدولي إزاء هذه المجازر.



كما حذر من استمرار الحرب على غزة منوها بدور الكويت في إيقاف الحرب الاجرامية ضد الأبرياء من الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يعاني منذ 75 عاما.



واستنكر السفير الهين ازدواجية المعايير في التعامل مع الكارثة الإنسانية متسائلا «اين الضمير العالمي اين حقوق الانسان» امام ما يحصل في غزة من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.



وبين أن قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (اونروا) زاد الوضع الإنساني لما يقارب 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني. مشددا على التزام دولة الكويت بدعم الفلسطينيين ومناشدا المجتمع الدولي وقف تلك المجازر الوحشية.