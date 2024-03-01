مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت شركة لولو هايبر ماركت الحملة الترويجية الخاصة بشهر رمضان يوم 28 فبراير، حيث تم افتتاح السوق التقليدي «سوق رمضان» بمنفذها في القرين.



وشهدت الاحتفالية حضور مسؤولين من خمس جمعيات خيرية في الكويت، وهي جمعية جمعية نماء الخيرية والقوافل الخيرية والرعاية الإسلامية واهل الخير والنجاة، وهذا يشير إلى بدء رحلة تستمر شهرا تتميز بالكرم والوحدة.



وخلال الفعالية، كشف سوق لولو هايبرماركت عن بطاقات هدايا خيرية حصرية بالتعاون مع هذه المنظمات الإنسانية، مما يمكن الزبائن من المساهمة بكل سهولة في هذه الأعمال النبيلة، حيث تتوافر بطاقات هدايا الاحتفالية بفئات قيمة 10 و25 و50 دينارا كويتيا في جميع المنافذ، مما يوفر للمتسوقين فرصة مثالية لنشر الفرح والدعم خلال شهر رمضان.



علاوة على ذلك، تلتزم الهايبرماركت بتوزيع أكثر من 400 حقيبة طعام إفطار مجانية يوميا طوال شهر رمضان، بالإضافة إلى التركيز الخاص على دعم الأفراد المحتاجين في جميع أنحاء الكويت من خلال شراكة مع جمعية النماء الخيرية.



وتعزز أجواء «سوق رمضان» مجموعة متنوعة من الترويجات والتخفيضات على السلع الرمضانية الأساسية، بدءا من الأطعمة اللذيذة حتى الاحتياجات المنزلية والهدايا.



ويمكن للمتسوقين استكشاف أطقم رمضان المخصصة، التي تقدم في خيارين: طقم قياسي بسعر 10 دنانير كويتية وطقم ممتاز بسعر 15 دنانير كويتية. يمكنهم أيضا الاستمتاع بكاونترات وجبات الإفطار المريحة والانغماس في الروح الاحتفالية التي تتسامى بها الزخارف التقليدية والعروض المبهرة.



يتجاوز الترويج الخاص بـ «رمضان» التسوق العادي، حيث يوفر تجارب ساحبة مثيرة مثل «مهرجان التمور» و«مجلس التلفزيون الكبير» و«مهرجان منزل رمضان».