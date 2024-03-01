بداح العنزي



ثمن عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المختصة والتي ساهمت في إظهار الوجه الجميل التي سادت كل التجمعات خلال فترة الاحتفالات الوطنية.



وأشاد العنزي في تصريح صحافي بجهود رجال وزارة الداخلية والذين أشاعوا أجواء الفرحة بهذه المناسبة الوطنية، مما كان له الأثر الطيب بنفوس جميع المشاركين بهذه الاحتفالات من مواطنين ومقيمين، حيث لم تكن هناك أي مخالفات تذكر.



وقال إن هناك جهات أخرى كان لها دور مماثل في هذه الاحتفالات مثل بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، منوها بالدور الكبير الذي قامت به وزارة التجارة في الرقابة المشددة علي مراكز البيع لأي منتج من بالونات ومسدسات مائية وغيرها والتي كانت احد أسباب تعكر أجواء الاحتفال من خلال الممارسات الخاطئة.



وأكد أن دور البلدية تمثل في هذه الاحتفالات الوطنية في متابعة النظافة العامة في العديد من المواقع التي شهدت تجمعات، مشيدا بهذا الخصوص بتعاون المواطنين والمقيمين والذي كان له الأثر الطيب في نجاح هذه الاحتفالات.