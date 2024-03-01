أطلقــــت علامـــــــة «HONOR» استراتيجيتها الجديدة لجميع السيناريوهات المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع الإعلان عن الإطلاق العالمي لجهاز «HONOR Magic 6 Pro» وجهاز الكمبيوتر الشخصي «HONOR MagicBook Pro 16» المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك في مؤتمر «MWC» لعام 2024 والمنعقد في برشلونة.



وخلال مؤتمـر «MWC» لعام 2024، حصلـــــت «HONOR» على 45 جائزة من وسائل الإعلام العالمية، وخلال الإطلاق العالمي لهاتف «HONOR Magic 6 Pro»، منحت «Android Headlines» هاتف HONOR Magic6«Pro» جائزة «الأفضل في مؤتمر MWC لعام 2024»، مع القول ان هاتف «HONOR Magic6 Pro» يعد خطوة للأمام مقارنة بسابقه، ولا يوفر كاميرات رائعة فحسب، بل يتميز في جوانب أخرى مختلفة.



وقال موقع Android Police: «من خلال هاتف Magic 6 Pro، تعمل علامة HONOR على تعزيز أداء أجهزتها بشكل كبير، متجاوزة المنافسة في بعض المجالات الرئيسية». وعلقت وسائل الإعلام التقنية CNET أيضا قائلة: «يعد Magic 6 Pro من بين أكثر هواتف Android الرائدة المتاحة هذا العام».



وقد أعجبت وسائل الإعلام الشهيرة GQ Spain بالأداء الرائع لـ HONOR Magic6 Pro، وقالت: «سلسلة Magic Pro من HONOR هي الأكثر شهرة من HONOR، حيث توفر أفضل الأجهزة والبرامج.



وفيما يتعلق بأول كمبيوتر شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في تاريخ HONOR، تم عرض HONOR MagicBook Pro 16 لأول مرة على المستوى العالمي، وحاز تأييدا واسع النطاق من وسائل الإعلام العالمية. كما تم إدراج HONOR MagicBook Pro 16 كـ «أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في مؤتمر MWC لعام 2024» من قبل «Mashable».



ومنحــــــت «Android Authority» جهاز «HONOR MagicBook Pro 16» جائرة الأفضل في مؤتمر MWC لعام 2024، وعلقت بأن «HONOR MagicBook 16 Pro» هو جهاز كمبيوتر محمول قوي مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي.



وأيضا، منحت «Trusted Reviews» جهاز «HONOR MagicBook Pro 16» جائزة الأفضل في العرض، قائلة إن الميزات مثل البحث الذكي عن الصور، وملخص المستندات الذكي، وفهم النص، والترجمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والـ «Magic Text» تعــد بمستقبــل مثمــر.