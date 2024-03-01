أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز علي أحمد بوفتين بجائزة نقدية قدرها 20 ألف دينار في السحب الشهري لحساب «الفوز» للجوائز، والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة يوم الثلاثاء 27 فبراير الماضي.



وقد أعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرصا أكبر للفوز، بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20 ألف دينار، والجائزة ربع السنوية بقيمة 100 ألف دينار.



بينمــا ستستمــــــر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، مع الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير.



ويشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب الأسبوعي المقبل يوم الاثنين 4 مارس الجاري، حيث سيعلن اسم الرابح القادم، فكلما زادت المبالغ المودعة زادت فرص الفوز.