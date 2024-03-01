نظّم قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي زيارة لمطار الكويت الدولي، وذلك لاستقبال زائري الكويت خلال الأعياد الوطنية والاحتفاء بهم بتوزيع الهدايا عليهم بهدف مشاركة الكويت ومواطنيها وزائريها فرحة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.



وفي تعقيبها على هذه المبادرة، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: تتنوع مظاهر وأنماط الاحتفالات بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير وتكتسي الكويت ومبانيها بالأعلام احتفالا بهاتين المناسبتين ويتوافد على الكويت عدد كبير من الضيوف لمشاركتنا فرحة الاحتفالات بأعيادنا الوطنية، وتعبيرا عن الحفاوة بضيوف الكويت في هذه الأيام قمنا بترتيب زيارة لمطار الكويت الدولي «صالة القادمين» لاستقبال ضيوف الكويت في تظاهرة حب ووفاء للكويت.



وبينت الورع أن فريق قطاع التواصل المؤسسي لمس الفرحة التي ارتسمت على وجوه القادمين إلى الكويت وزائريها عندما تم توزيع هذه الهدايا الرمزية عليهم احتفالا بالأعياد الوطنية للكويت، حيث أشادوا جميعا بهذه اللفتة الطيبة من البنك التجاري الكويتي.



.. والبنك يرعى سباق جامعة الكويت للجري



أعلن البنك التجاري عن رعايته لسباق جامعة الكويت للجري الأول بعنوان «تحدي مدينة صباح السالم الجامعية»، والمقرر انطلاقه يوم السبت 2 مارس ويقام في الحرم الجامعي ويعد تجربة مثيرة يستمتع فيها المشاركون بجمال مدينة صباح السالم الجامعية، حيث يبدأ السباق للعوائل الساعة 8:30 صباحا وللرجال 9:30 صباحا وعلى جميع المشاركين تسلم رقم المشاركة من مبنى الزوار للجامعة قبل بدء الماراثون.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة إدارة التسوق في البنك بدور بوخمسين: يسعدنا رعاية سباق ماراثون جامعة الكويت الأول وذلك في إطار حرص واهتمام البنك بالفعاليات والمبادرات الهادفة إلى نشر الوعي بأهمية الصحة البدنية والأنشطة الشبابية، حيث يتواجد فريق البنك من خلال جناح له في جامعة الكويت للرد على أي استفسارات في هذه الفعالية المميزة.