







أمير زكي



في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف لتعزيز أواصر التواصل بين منتسبي الوزارة، وبحضور وكيلة وزارة الدفاع المساعد للتجهيز الخارجي الشيخة د.شمايل أحمد الخالد وعدد من القيادات العسكرية، تم افتتاح مخيم «الدفاع» للموسم الربيعي في منطقة صبحان.



وقامت الشيخة د.شمايل أحمد الخالد بجولة تفقدية داخل المخيم للوقوف على مستوى التجهيز والخدمات المقدمة، كما تفقدت المعرض الخاص بالسيارات الكلاسيكية ووكالات السيارات التي قامت بعرض أحدث الأنواع إلى جانب عروض مجزية وخصومات لزوار المخيم أو يرغبون في شراء المركبات، حيث قام عدد كبير من مرتادي المخيم بجولة على المركبات، وتبارت الشركات والوكالات في تقديم العروض والخدمات المختلفة.



كما حرصت وزارة الدفاع على توفير أماكن الترفيه وألعاب الأطفال والخيام وعرض وبيع منتجات غذائية كالخضراوات والفواكه والعسل وغيرها.



وأكد عدد من الحضور الذين التقتهم «الأنباء»، أن المخيم يبرز اهتمام وزارة الدفاع بالرعاية الاجتماعية لمنتسبيها وتعزير التفاعل بين العاملين بالوزارة، كما يسهم في ترسيخ العلاقات الاجتماعية والأسرية بين الضباط وللتخفيف من أعباء العمل ونشر حالة من البهجة والفرحة للحضور من العسكريين وأسرهم، وتوجهوا بالشكر للقائمين على المخيم والجهات المساندة، متمنين للجميع قضاء أوقات ممتعة.



وكان حفل الافتتاح قد بدأ بعرضة لفرقة الجيش الكويتي للفنون الشعبية، بعدها قام كبار الحضور بجولة على المخيم الربيعي الذي يضم العديد من المرافق والخدمات الترفيهية. يذكر أن المخيم يستضيف منتسبي الوزارة من الهيئتين العسكرية والمدنية، والذين بإمكانهم الحجز إما عن طريق موقع «الدفاع» أو الحضور شخصيا لموقع المخيم في صبحان.