احتفى بيت التمويل الكويتي «بيتك»، في اليوم الوطني ويوم التحرير في جناحه الخاص KFH Zone في ونتر وندرلاند-الكويت، الوجهة الترفيهية الأهم على مستوى الكويت، وذلك ضمن برنامج الأيام الوطنية المتكامل والحافل بالأنشطة والفعاليات المختلفة للعملاء والجمهور، في اطار حملة «حبنا كله للكويت».



وخلال الفعالية التي أضفت رونقا جميلا على أجواء الاحتفالات الوطنية وتركت انطباعا جميلا في ذاكرة رواد ونتر وندرلاند الذين وصل عددهم لأكثر من 12 ألف زائر، قدم «بيتك» العديد من الجوائز القيمة ضمن مسابقات أجراها للمشاركين على مدار يومي 25 و26 فبراير تتناسب مع جميع الفئات والأعمار، كما تواجدت جهات إعلامية لتغطية الفعاليات التي لاقت تفاعلا كبيرا وإقبالا واسعا من الجمهور، في تأكيد جديد على حرص «بيتك» على مشاركة المجتمع بمختلف المناسبات، وتميزه بالالتزام بدوره الوطني والاجتماعي، وترسيخ الريادة في استراتيجية المسؤولية الاجتماعية.



وكانت الفعاليات والأنشطة في KFH Zone متنوعة كتصوير الاطفال بالزي الشعبي، والعرضة الشعبية وهي من التراث الكويتي للتعبير عن الافراح بالمناسبات الوطنية والرسمية، ومسابقات مختلفة تضمنت معلومات عن دولة الكويت، كما تم تقديم خدمة الضيافة للحضور، وعرض العمل الوطني «حبنا كله للكويت» الذي حقق رقما قياسيا من المشاهدات على موقع «يوتيوب» ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.



وينظم «بيتك» بشكل دوري من خلال KFH Zone العديد من الفعاليات المتميزة والترفيهية التي تتماشى مع الجو العام لونتر وندرلاند بما يوفر افضل تجربة مجتمعية ممكنة، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل جمعية السدو الكويتية التي تنظم ورش عمل للاطفال خلال عطل نهاية الاسبوع في مجالات تنمية مهارات الحياكة وفن النسيج، لتعكس الثقافة الوطنية في فنون النسيج التقليدية مع تطبيق مفهوم حملة (Keep it Green) لتعزيز مفهوم اعادة التدوير.



ويعزز «بيتك» خلال تواجده في KFH Zone، الوعي والثقافة المالية بالتفاعل المباشر مع الزوار باستقصاء معلوماتهم وطرح بعض الاسئلة المتعلقة بالامور والثقافة المصرفية والمالية، وذلك دعما لحملة لنكن على دراية وبهدف رفع الوعي لدى اكبر شريحة من الجمهور، ليكونوا على دراية كافية بالمعاملات المالية والمصرفية وفي اطار المسؤولية الاجتماعية والسعي نحو خلق بيئة آمنة ومواتيه لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعاملات مالية ومصرفية في اطــار من الأمان والشفافية والشمول المالي.



وحرصا من «بيتك» على دعم المشاريع الصغيرة خاصة لشريحة الشباب واتاحة الفرصة لهذه المشاريع الوطنية للتواصل المباشر مع الجمهور والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم وابراز اهمية اعمالهم في منظومة الاقتصاد الوطني، يستضيف «بيتك» في KFH Zone مجموعة متميزة من المشاريع العاملة في مجالات مختلفة بالاضافة إلى اصحابها او ممثليهم للحديث للجمهور عن انشطتهم واعمال ومجالات التطوير فيها، حيث يعتبر «بيتك» من اكبر الداعمين للمشاريع الكويتية المشاركة في فعاليات ونتر وندرلاند بما يتماشى مع استراتيجية «بيتك» في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط بيئة الاعمال في قطاع السياحة والترفيه باعتباره قطاعا أساسيا في الاقتصاد ورافدا مهما من روافد التنمية.



كما يحرص «بيتك» على توفير وسائل تقديم الخدمة المصرفية الالية وتلبية احتياجات الزوار من خلال تزويد المشروع الذي يعتبر وجهة لجميع افراد الاسرة من مختلف الاعمار، بأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع عبر الاجهزة والقنوات الالكترونية.