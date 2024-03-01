في إطار التزام بنك وربة بمسؤولياته الاجتماعية لاسيما الخاصة بالتواصل مع العملاء، شارك البنك في وداع المسافرين في الأعياد الوطنية في جناح خصص بمطار الكويت الدولي مبنى الركاب T4.



وبهذا الصدد، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي أيمن سالم المطيري: إن بنك وربة يسعى دائما للتواجد في كل الأماكن الممكنة والمتاحة لتحمل مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع عامة والعملاء خاصة.



وأضاف المطيري: بهذه المناسبة تتقدم عائلة بنك وربة بخالص الدعاء بأن يجعل الله هذا الوطن دار أمن وأمان ورخاء وازدهار وتقدم.



يذكر أن بنك وربة أطلق العديد من الحملات الخاصة بموسم السفر، وبهذا الصدد، قال المطيري ان البنك يسعى لرفاهية عملائه من خلال تقديم عروضه مع بطاقات بنك وربة الائتمانية ومسبقة الدفع، حيث تتيح هذه البطاقات كذلك استرداد نقدي يصل لغاية 6%، علما بأن البطاقات الخاصة ببنك وربة تتيح الدخول لأكثر من 1.200 قاعة انتظار في مطارات دولية حول العالم، بالإضافة إلى تأمين سفر مجاني لصاحب البطاقة ولأفراد أسرته، وخصومات تصل لغاية 20% على حجز الفنادق وتأجير السيارات وخطط الرحلات والمأكولات في مختلف دول العالم، كما يعمل بنك وربة على متابعة كل تفاصيل العملاء واحتياجاتهم في كل الدول، ولحماية أكثر للبطاقات واستجابة لحملة بنك الكويت المركزي «لنكن على دراية» يأمل البنك من كل العملاء تحديد وجهات السفر عبر تطبيق بنك وربة لحماية كل بطاقاتهم البنكية طيلة موسم السفر.