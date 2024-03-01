ضمن أجواء الفرحة والاحتفالات التي تعم البلاد خلال شهر فبراير بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لليوم الوطني والثالثة والثلاثين للتحرير، لعبت شركة Ooredoo الكويت دورا بارزا في الساحة الوطنية والاحتفالية، حيث قامت الشركة الرائدة في مجال الاتصالات بإعداد رزنامة فعاليات حافلة وخاصة بهذه المناسبة.



وفي السياق نفسه، برزت التزامات شركة Ooredoo الكويت تجاه المجتمع من خلال شمولية برامجها التفاعلية والأنشطة الملهمة، التي تتوافق مع مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.



وفيما يلي، نستعرض أهم الأنشطة التي قامت بها الشركة خلال شهر فبراير:



حملة «الكويت عز وفخر»: قامت Ooredoo بالتعاون مع وزارة الإعلام في إطلاق حملة توعية تحمل عنوان «الكويت عز وفخر». سلطت هذه المبادرة الضوء على الاحتفالات المسؤولة خلال العطلات الوطنية وعبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبرج Ooredoo النابض في قلب العاصمة، تم نشر رسائل توعوية موجهة للجمهور حول أهمية الاحتفال بالأعياد الوطنية.



«تحبها، أنشد لها»: شاركت Ooredoo الكويت بنشاط في واحدة من أبرز الحملات العاطفية والمؤثرة في البلاد خلال الأيام الوطنية، ألا وهي حملة التوعية «تحبها، أنشد لها» وكان الهدف الرئيسي لهذه المبادرة، تعزيز الانتماء للنشيد الوطني لدى الأطفال والكبار، على حد سواء، حيث أكدت على الأهمية الرمزية للنشيد في تربية الشعور بالمواطنة والتعبير عن الولاء للبلد. زيارة ميدانية لبعض المدارس: ادراكا من الشركة بأهمية غرس حب الوطن والولاء إلى الوطن منذ سن مبكرة، قام فريق العلاقات العامة فيOoredoo بزيارة إلى مدرسة ماريا القبطية الثانوية. كجزء من الزيارة، كان هدف الفريق نشر الفرح والبهجة بمناسبة الأعياد الوطنية بين الطلاب من خلال مجموعة من الأنشطة الحماسية.



رعاية احتفالات جامعة الكويت: بالإضافة إلى ذلك، لعبت Ooredoo الكويت دورا حيويا، سواء من خلال الرعاية أو المشاركة، ضمن احتفالات اليوم الوطني في جامعة الكويت الشدادية. وقد جذبت الفعالية، التي حملت شعار «دمت يا بلدي فخرا وللعلم مهدا»، آلاف الطلاب وأفراد المجتمع الكويتي.



رعاية سوق «بقشة ماركت»: بالتوافق مع التزامها المجتمعي والتفاعل المباشر مع مختلف شرائحه، قامتOoredoo الكويت برعاية «بقشة ماركت»، الحدث الأكبر على مستوى الكويت والذي أقيم في ساحة حديقة الشهيد، في الهواء الطلق، من 22 إلى 26 فبراير. حيث عكس السوق التراث الثقافي الكويتي وجذب ما يقرب من 200.000 زائر.



خصومات فبراير الترويجية: وبمناسبة الأعياد الوطنية، أطلقت Ooredoo الكويت خصومات ترويجية، حيث ركزت من خلالها على الرقم «25» الذي كان يحمل في طياته دلالتين أولا احياء ذكرى تأسيس دولة الكويت وثانيا لإحياء إرث Ooredoo الذي يمتد لـ 25 عاما في قيادة صناعة الاتصالات.



كجزء من هذه الحملة، قدمت Ooredoo حزمات وخصومات حصرية تتضمن أحدث إصدار للآيفون، الآيفون 15 برو، بالإضافة إلى مزايا جذابة أخرى تمثل قيمة مضافة للعميل.