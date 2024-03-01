استكمالاً لجهوده المستمرة في الاحتفال بكل المناسبات المجتمعية مع موظفيه، نظم بنك برقان مجموعة من الفعاليات الخاصة للاحتفال بمناسبة أعياد الكويت الوطنية، وذلك في مبنى البنك الرئيسي، وتضمنت تلك الفعاليات كشف الستار عن أغنية إعلان العيد الوطني «بلادنا حلوة»، وهي الأغنية الرئيسية في مسرحية «السندباد البحري» التي قام البنك بإنتاجها مؤخرا.



وتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية البنك الشاملة والهادفة إلى تعزيز روح المشاركة بين الموظفين من كل الإدارات.



وفي تعقيبه بهذه المناسبة، قال نقيب أمين مدير عام ـ إدارة الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: «لقد كان احتفالنا بالأعياد الوطنية لكويتنا الحبيبة هذا العام مميزا، وتخلل الحفل أنشطة مختلفة بمشاركة موظفينا، وتم الإعلان عن أغنية العيد الوطني «بلادنا حلوة»، وهي الأغنية الرئيسية في مسرحية السندباد البحري بحلتها الجديدة والتي تعتبر كنزا ثقافيا وصدى للتراث الفني الكويتي الأصيل، ونتطلع دائما إلى الارتقاء بمفهوم المشاركة المجتمعية بين جميع موظفينا، كما نسعى باستمرار إلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم على الصعيد المهني وإشعارهم بالتقدير.



وأضاف: يدرك بنك برقان أهمية الثقافة المجتمعية وتكريم الإرث الوطني، ويرى في الاحتفال بالمناسبات الوطنية تعزيزا لجهوده المتواصلة من أجل توفير بيئة عمل إيجابية وشاملة، ولذلك، نواصل ترسيخ مكانتنا كبيئة العمل المفضلة للموظفين مدفوعين بشغفهم للإنجاز وولائهم لمسيرتنا، ونعتبر الاحتفال بالأعياد الوطنية إحدى أهم وسائل التعبير عن تقديرنا لموظفينا ودورهم الأساسي في تحقيق النجاحات.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان لا يدخر جهدا في الحفاظ على موقعه كمكان العمل المفضل، وذلك من خلال مواصلة تنظيم الفعاليات التي ترسخ نهجه المبتكر والهادف إلى تعزيز الرفاهية وروح المشاركة بين موظفيه، إلى جانب العمل بشكل دائم على توفير بيئة عمل إيجابية ومنتجة يشعر فيها الموظفون بالتقدير وتمكنهم من التواصل بطريقة صحية، تماشيا مع شعاره المؤسسي «أنت دافعنا».