كشف جهاز الاستخبارات الرئيسي في أستراليا عن شبكة تجسس أجنبية تنشط منذ أعوام في البلاد، قامت بتجنيد مسؤول سياسي سابق وأكاديميين ورجال أعمال.



وقال مايك برغيس المدير العام لمنظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية في خطاب ألقاه أول من أمس في كانبيرا «باع هذا السياسي بلاده وحزبه وزملاءه السابقين لخدمة مصالح نظام أجنبي». ولم يكشف برغيس هوية المسؤول المنتخب ولا الدولة التي كانت الشبكة تتجسس لحسابها. لكنه أوضح أن السياسي تم تجنيده «قبل سنوات» حتى اقترح تجنيد أحد أفراد عائلة رئيس الوزراء في «دائرة الجواسيس».



وأثارت هذه المعلومات التي نادرا ما تنشر في مجال عمليات مكافحة التجسس، ردود فعل حادة ومطالبات بكشف هوية السياسي.



وقال بيتر داتون زعيم المعارضة المحافظة لإذاعة «تو جي بي» في سيدني «المشكلة هي أنه إذا لم يكشف اسمه فلن تكشف أسماء الآخرين» داعيا برغيس إلى تقديم «المزيد من المعلومات».



وقال وزير المالية السابق جو هوكي إن هذه القضية أثرت على جميع النواب.



وقال لقناة «اي بي سي» الوطنية «هذا السياسي السابق خائن»، معتبرا أنه «من غير المعقول ألا يشعر بالقلق».



وأعلن وزير الدفاع ريتشارد مارليس إنه يجهل هوية المسؤول، مضيفا أنه «قد تكون هناك أسباب كثيرة لذلك».