نقل المرشحان الأوفر حظا للتنافس في الجولة النهائية من سباق الرئاسة الأميركية، الرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترامب معركتهما الانتخابية إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في إطار محاولتهما كسب تأييد الناخبين حول قضية الهجرة وهي واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. ومحطة الرئيس الديموقراطي بايدن هي براونزفيل في ولاية تكساس للاجتماع مع عناصر من شرطة حرس الحدود ومسؤولين محليين، وفقا للبيت الأبيض.



أما الرئيس الجمهوري السابق ترامب الذي ما زال يصر على تحميل منافسه مسؤولية أزمة الهجرة، فعينه على بلدة إيغل باس في تكساس، على مسافة نحو 500 كيلومتر من براونزفيل.



وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن بايدن أراد «إظهار أنه من المهم بالنسبة إليه الذهاب إلى هناك ليعرف من عناصر شرطة الحدود مباشرة ماذا يحدث على الأرض».



وفي رد على سؤال بشأن زيارته للحدود الجنوبية للولايات المتحدة، قال جو بايدن إنه لم يكن يعلم أن «صديقه العزيز سيذهب إلى هناك» أيضا، في إشارة ساخرة إلى ترامب.



لكن معسكر ترامب يتهم الرئيس بأنه يقلده.



وقالت كارولاين ليفيت وهي ناطقة باسم فريق حملة المرشح الجمهوري إن أعضاء فريق الرئيس الديموقراطي «يرسلونه الآن إلى هناك في اليوم نفسه» لزيارة ترامب «ليس لأنهم يريدون فعلا حل المشكلة، بل لأنهم يدركون أن بايدن يخسر بشكل ملحوظ».



وأضافت «يعلم الأميركيون أن بايدن وحده المسؤول عن أسوأ أزمة هجرة في التاريخ وأزمة الجرائم المرتبطة بالمهاجرين».



من جهته، يؤكد البيت الأبيض أن الحزب الجمهوري يتعمد تخريب أي محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن هذه القضية وأن ترامب لا يرغب في منح انتصار سياسي لجو بايدن في عام الانتخابات.



فالرئيس اليميني السابق الذي بنى شعبيته خلال حملته الانتخابية الأولى من خلال وعوده ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، استخدم نفوذه للضغط على النواب الجمهوريين في الكونغرس لمنع تبني نص بشأن الهجرة.



في غضون ذلك، أفاد تقرير طبي بأن الرئيس الأميركي «مؤهل للقيام بمهام الرئاسة» ولم تطرأ أي مخاوف جديدة متعلقة بصحته، وذلك بعد إجراء الرئيس البالغ 81 عاما فحصه الطبي السنوي أمس الأول.



وجاءت نتائج الفحص السنوي الذي أجرى في مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن بعد أسابيع فقط من إشارة محقق خاص إلى أن بايدن مسن وكثير النسيان.



وقال كيفن أوكونور طبيب بايدن في ملخص عن تقريره ان الرئيس يظل «مؤهلا للقيام بمهام الرئاسة بنجاح» وتنفيذ «جميع مسؤولياته بالكامل بدون أي استثناءات أو تسهيلات».



أضاف «لم يحدد الفحص الطبي لهذا العام أي مخاوف جديدة».



من جهة أخرى، توصل الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي إلى اتفاق مبدأي على تمديد الميزانية الفيدرالية بضعة أيام تجنبا لخطر توقف عدد من الخدمات العامة الذي كان سيطبق اعتبارا من اليوم الجمعة.



ومن شأن اتفاق قادة الجمهوريين والديموقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ أن يؤجل بدء «الإغلاق» الحكومي، ما يتيح بعض الوقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الفدرالية.



وقالوا في بيان «نحن متفقون على أن الكونغرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا».



وأضافوا أن اتفاق أمس الأول يمدد جزءا من الميزانية الحالية لمدة أسبوع واحد حتى 8 مارس وجزءا آخر حتى 22 من الشهر نفسه.



وتسود منذ أشهر خلافات في الولايات المتحدة بشأن اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2024.



نتيجة ذلك، لم يتسن سوى تمرير سلسلة من مشاريع القوانين لتمديد الميزانية الفيدرالية الأميركية بضعة أيام أو أشهر في كل مرة.