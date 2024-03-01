قتل المعارض البارز للمجلس العسكري الحاكم في تشاد يايا ديلو دجيرو في هجوم استهدف مقر حزبه، وفق ما أكد المتحدث باسم الحكومة لوكالة فرانس برس.



وقال المتحدث وزير الاتصالات عبدالرحمن كلام الله إن يايا ديلو توفي أمس الاول: «حيث لجأ في مقر حزبه. لم يكن يريد الاستسلام وأطلق النار على قوات حفظ النظام». وأفاد المدعي العام في وقت سابق عن قتلى بينهم يايا ديلو من دون تقديم تفاصيل عن ظروف مقتله.



واتهم يايا ديلو الذي كان زعيم «الحزب الاشتراكي بلا حدود» المعارض بقيادة هجوم استهدف مكاتب جهاز الأمن الداخلي.



وجاء ذلك بعد توقيف عضو في الحزب اتهم بالتورط في «محاولة اغتيال استهدفت رئيس المحكمة العليا».



وفي تصريحات أدلى بها لفرانس برس، نفى ديلو أي علاقة له بالحادثة منددا بما وصفها بأنها «كذبة» مدفوعة سياسيا. وقال: «لم أكن موجودا».



كما أدان الاتهامات بمحاولة الهجوم على رئيس المحكمة العليا على اعتبارها «مفبركة».



الإعلان عن وفاة ديلو، سبقه نبأ مقتل السكرتير المالي للحزب خلال محاصرة قوات أمنية لمقر الحزب، والذي أعقبه توجه أنصار الحزب للهجوم على مقر المخابرات، حيث وقعت اشتباكات أخرى هناك، أصيب فيها ديلو.



وحينها، أصدرت الحكومة التشادية بيانا جاء فيه أنه تم القبض على زعيم «الحزب الاشتراكي بلا حدود» وآخرين، بتهمة التحريض على مهاجمة مقر المخابرات ومحاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا في البلاد.