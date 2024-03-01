عندما يواجه الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية، مسببات الحساسية، ينتجون الأجسام المضادة، ما يؤدي إلى أعراض مختلفة (التقيؤ، الدوخة، السعال، تورم الحلق، صعوبة التنفس، نوبة الربو، إلخ). وأخطر رد فعل تحسسي هو صدمة الحساسية (انخفاض ضغط الدم وفقدان الوعي). ويمكن أن يؤدي نقص الرعاية الطبية الطارئة إلى الوفاة.



ويمكن لأي منتج أن يثير الحساسية، ولكن لا يعاني الجميع من الحساسية، لأن مستوى الحساسية يعتمد على درجة حساسية المنتج وحالة الجهاز المناعي والاستعداد الوراثي، بالإضافة إلى ذلك، تقلل المعالجة الحرارية من حساسية بعض المنتجات.



فأقوى مسببات الحساسية هي: حليب البقر ومنتجات الألبان، التي تحتوي على نحو 20 بروتينا، الأسماك والمأكولات البحرية (أسماك النهر أقل حساسية من أسماك البحر. والمعالجة الحرارية للمأكولات البحرية لا تؤثر على حساسيتها)، البيض، ويذكر أن بعض اللقاحات التي تعتمد على بياض البيض يمكن أن تسبب الحساسية، لذلك يجب على الشخص إبلاغ الطبيب إذا كان يعاني من الحساسية، كما تسبب بعض المكسرات، وخاصة الفول السوداني الحساسية، لأنه يحتوي على نحو 30 بروتينا مسببا للحساسية.



المصدر: «Gazeta.Ru»