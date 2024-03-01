محمود عيسى



كشفت مجلة ميد عن أن 7 شركات اشترت وثائق المناقصة الخاصة بمشروع مستودع وقود المطلاع المخطط له، في ضوء تزايد الاهتمام بالمشروع المقدرة تكلفته بنحو 850 مليون دولار، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية، وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد أصدرت الدعوة لتقديم العطاءات على المشروع في نوفمبر من العام الماضي. وعلمت المصادر أن قائمة الشركات السبع التي اشترت وثائق المناقصة تضم: سينوبيك الصينية، ومييل الهندية، وهيسكو الكويتية، وبتروفاك البريطانية، ولارسين ان توبرو الهندية، بينما لا يزال يتعين كشف النقاب عن الشركتين الباقيتين في القائمة.



في غضون ذلك، لاتزال شركة البترول الوطنية الكويتية تسمح لمزيد من المقاولين بالانضمام إلى عملية تقديم العطاءات، ويمكن لمزيد من الشركات شراء وثائق المناقصة للمشروع قبل تقديم العطاءات، وسبق أن أعلنت الشركة عن تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات حتى 30 أبريل المقبل، بعد ان انتهى الموعد النهائي الأصلي لتقديم العطاء في 13 فبراير الماضي.



ومن المتوقع أن يشمل نطاق العمل بالمشروع المخطط له مهام تطوير مرافق الضخ الجديدة في محطتي تكرير النفط في مينائي الأحمدي والشعيبة، ومد خطوط الأنابيب داخل البلاد من محطتي ميناءي الأحمدي والشعيبة، وإنشاء مستودع للسوق المحلي، وتركيب أنظمة السلامة، وتركيب أنظمة مكافحة الحرائق، وبناء صهاريج التخزين. وكانت مجلة ميد قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الماضي ان المناقشات الداخلية ما زالت مستمرة حول أنواع الوقود التي سيتم نقلها إلى المستودع. وأشارت إلى أن التغييرات المتوقعة على متطلبات تخزين الوقود توحي بالاعتقاد أن المسؤولين يستعدون للإعلان عن تغييرات في نطاق المشروع.



ومن المقرر أن تقوم المنشأة بتخزين الوقود لتوزيعه داخل الكويت، ويريد بعض المسؤولين أن يشكل الوقود الذي لا يفي بمعايير الاستيراد الأوروبية نسبة كبيرة من الوقود الذي يتم نقله إلى المنشأة، لإتاحة المجال لتوفير المزيد من الوقود عالي الجودة، وبالتالي تصديره إلى الأسواق الخارجية، بينما يحبذ مسؤولون آخرون استخدام الوقود المتوافق مع المعايير الأوروبية على نطاق أوسع في الكويت بسبب تأثيره المنخفض على البيئة.