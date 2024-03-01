«يوميات أبو صامل وأم صامل» تتخذ شكلا مغايرا في الموسم الرمضاني ضمن حلقات السيتكوم الكوميدي العائلي الاجتماعي «جاك العلم»، من بطولة ريم عبدالله وماجد مطرب، من كتابة أماني السليمي وزايد الرويس، ومن توقيع المخرج عبدالله العراك، ويعرض على MBC1 و«شاهد» في رمضان.



تدور الأحداث حول يوميات زوجية للبطل أبو صامل الرجل البدوي الشهم الكريم وصراعاته مع زوجته أم صامل البدوية المحبة للحياة المرفهة، وبين عالم صديقه نجر البدوي البخيل المتزوج من وضحى صديقة أم صامل وحافظة أسرارها والمتعاونة معها في حيلها ضد أبو صامل. يحمل العمل سلسلة من تناقضات الحياة المدنية الجديدة مع العادات والتقاليد التي تحافظ عليها العائلة والرغبة في المواءمة بينهما وسط الانتقادات الاجتماعية من الشخصيات المتناقضة.



ضمن حلقات منفصلة متصلة نتعرف على يوميات شخصيات العمل وضيوفهم، حيث يضم كوكبة من الممثلين السعوديين، وهم إلى جانب ريم عبدالله وماجد مطرب، كل من سامي حازم، هديل العتيبي، خالد البقمي، بمشاركة النجم علي الحميدي، والنجم حبيب الحبيب، محمد طلق، عجيبة الدوسري، فهد المطيري، لولو بنت عبدالعزيز، عبدالعزيز الشمري، عادل شاكري، صيتة السباعي، في فؤاد، سالم الخزيم وغيرهم.