اختتمت أمس الأول مواجهات الدور التمهيدي لمنافسات دوري كرة السلة موسم (2023-2024) بإقامة آخر مباراتين، واللتان أسفرتا عن فوز الكويت والقرين على كاظمة والتضامن تواليا وجاءت مباراة «الأبيض» المتصدر وكاظمة ثالث الترتيب قوية من الجانبين وتبادلا التقدم لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 75-75 ليحتكما إلى وقت إضافي ذهبت فيه الأفضلية لـ «العميد» الذي حسم النتيجة لصالحه 89-83، محققا بذلك الفوز في جميع مبارياته بالبطولة.



وفي المباراة الثانية لم يجد القرين سادس الترتيب صعوبة في تحقيق الفوز على التضامن سابع الترتيب ليتمكن من حسم المباراة بفارق 20 نقطة بواقع 74-54 إلا أن النتيجة لم تؤثر على ترتيب الفريقين في الترتيب.



وتتواصل منافسات الدوري في 6 مارس المقبل بإقامة مواجهات الدور الثاني.



وتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين ضمت الأولى أصحاب المراكز الـ 4 الأولى بالدور التمهيدي للمنافسة على اللقب، وهي فرق: الكويت والقادسية وكاظمة والعربي التي تلعب من دورين، فيما تلعب باقي الفرق ضمن المجموعة الثانية، وهي: الصليبيخات والقرين والتضامن والنصر واليرموك لتحديد المراكز من الخامس حتى التاسع وبالطريقة نفسها.