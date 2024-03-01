ناصر العنزي



تبدأ مساء اليوم منافسات الجولــة الـ 17 من دوري زين الممتاز قبل جولة من الختام لتقسيم الفرق إلى مجموعتي البطولة والهبوط، حيث يلتقي الشباب صاحب المركز الثامن بـ 14 نقطة مع خيطان التاسع على ملعب الأول بمدينة الأحمدي في مواجهة تفادي المراكز المتأخرة رغم أن الثاني تأكد وجوده في مجموعة الهبوط.



وتقام غدا السبت مباراتان، تجمع الأولى النصر برصيد 21 نقطة مع الجهراء الأخير بـ 5 نقاط على ملعب علي صباح السالم، فيما ستكون الندية حاضرة في مواجهة القادسية الثالث بـ 33 نقطة مع السالمية الرابع بـ 24 نقطة على ملعب ثامر. وفي مباراة اليوم فإن الشباب يسعى الى تعويض خسارته الثقيلة من الجهراء بخماسية قي الجولة بعدما انهار دفاعيا على نحو مفاجئ ويسعى على ملعبه الى تعزيز نقاطه قبل خوض سباق الحسم في المرحلة المقبلة، أما خيطان فيبحث هو الآخر عن النقاط الـ 3 قبل خوض منافسات مجموعة الهبوط والنجاة منها. وفي مواجهة النصر والجهراء غدا فإن «العنابي» الذي تعرض لخسارة كبيرة أمام العربي في الجولة الماضية (3-6) يدخل المباراة من أجل التعويض وخطف النقاط الـ 3 لتأمين وجوده ضمن الـ 6 الكبار (مجموعة البطولة)، والتأكيد على أن عثرته السابقة مجرد كبوة ويقوم منها، ولا شك أن المدرب ظاهر العدواني قد وجه لاعبيه للأخطاء الدفاعية التي تسببت في الخسارة ومن المتوقع أن يجري تعديلات في صفوفه، أما الجهراء فيسعى الى الفوز بعدما ارتفعت معنويات لاعبيه بالفوز السابق. وفي مواجهة القادسية والسالمية فإن الإثارة والندية ستكون حاضرة بينهما بعدما اتسعت دائرة المنافسة بين فرقها على الصدارة وبقية المراكز، والأصفر خسر في نصف نهائي كأس السوبر أمام الكويت الاسبوع الماضي، الأمر الذي أزعج جماهيره وقبلها تعادل سلبيا مع كاظمة في الدوري، لذلك بات على مدربه محمد المشعان ولاعبيه إثبات حضورهم في هذه المباراة وتعزيز نقاطهم قبل الدخول في المنافسات الأوسع وهي مجموعة البطولة لتحقيق اللقب، أما السالمية فقد تحسن كثيرا بعد تولي المدرب انتي ميشا قيادته رغم تعثره بالتعادل السلبي مع خيطان في الجولة الماضية، ويجب على المدرب معالجة القصور في التسجيل رغم الفرص المتاحة ومازال مدافعه البرازيلي أليكس ليما يتصـدر هدافـي الفريق بـ 8 أهداف.