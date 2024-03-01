يتطلع ريال مدريد لتعزيز صدارته في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفا ثقيلا على فالنسيا غدا السبت في الجولة السابعة والعشرين من المسابقة. ويتواجد «الملكي» على قمة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق 6 نقاط أمام جيرونا ملاحقه المباشر، فيما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.



ويفتقد الريال في هذه المباراة جهود كل من خوسيلو، إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا وديفيد ألابا بسبب الإصابة. ولكن يتطلع أنشيلوتي لأن يستعيد الفريق جهود جود بيلينغهام، الذي غاب عن الريال في آخر ثلاث مباريات بسبب إصابة في الكاحل، ومن المتوقع أن يعود في هذه المباراة.



في المقابل، يدخل فالنسيا المباراة بحثا عن الثأر من خسارته في الدور الأول، وحصد نقاط من شأنها أن تبقي على حظوظ الفريق في احتلال أحد المراكز التي تؤهله للعب في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل وتفتتح منافسات هذه الجولة اليوم الجمعة، حينما يلتقي سلتا فيغو مع ألميريا. وتستكمل مباريات هذه الجولة غدا، حيث يلعب إشبيلية مع ريال سوسييداد، ورايو فايكانو مع قادش، وخيتافي مع لاس بالماس.