يحتضن ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض «كلاسيكو» الكرة السعودية حين يلتقي الهلال المتصدر مع ضيفه الاتحاد حامل اللقب اليوم، وذلك في قمة مباريات المرحلة الـ 22. وكان الهلال خرج فائزا في مباراة الذهاب على ملعب الجوهرة المشعة في جدة 4-3. ويتصدر الهلال بـ 59 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس بـ 37 نقطة متأخرا بفارق 22 نقطة عن «الزعيم».



وستكون المواجهة بين الهلال والاتحاد الفصل الأول ضمن سلسلة من 3 مباريات، إذ يتواجهان مجددا في 5 و12 مارس في الرياض وجدة تواليا ضمن ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



ويخوض الهلال الكلاسيكو منتشيا من تحطيم الرقم المسجل باسم النصر كصاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في الدوري، بعد تحقيقه الإثنين الماضي فوزه الـ 14 على حساب الاتفاق 2-0، كما لم يخسر لاعبو المدرب البرتغالي جورجي جيزوس أي لقاء خلال الموسم الحالي من الدوري، إذ فازوا في 19 مباراة وتعادلوا في اثنتين. كما خاض الفريق 31 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، محققا الفوز في 28 منها، مقابل 3 تعادلات.



ويفتقد «الزعيم» خدمات مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وصيف ترتيب الهدافين بـ 19 هدفا، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كما يستمر غياب الحارس محمد العويس بسبب الإصابة.



فيما يتحضر الاتحاد لخوض المواجهة المنتظرة وهو ليس في أفضل أحواله، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة، ويبرز في الاتحاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل هدفي الفوز أمام الوحدة بالجولة الماضية رفعا رصيده إلى 15 هدفا هذا الموسم، فيما يلازم النحس النجم الفرنسي كريم بنزيمة العائد إلى صفوف فريقه حيث أهدر ركلة جزاء وألغى له الحكم هدفين أمام الوحدة. وسيستفيد الفريق من عودة البرتغالي جوتا والمدافع حسن كادش، في حين يغيب سعد الموسى بسبب البطاقة الحمراء التي نالها في الدقيقة 90 أمام الوحدة.



إلى ذلك، أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر مباراة واحدة وغرمته 30 ألف ريال (8 آلاف دولار) بسبب إثارة الجماهير، خلال فوز فريقه على الشباب 3-2 الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة 21. وأكدت اللجنة أن «القرار غير قابل للاستئناف».



وعليه، لم يلعب رونالدو مع النصر أمس في مبارياته أمام ضيفه الحزم.