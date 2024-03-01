تنطلق مباريات المرحلة الـ 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة بقمة تجمع بين لاتسيو وميلان.



ويحتل «الروسونيري» المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ويأتي «نسور العاصمة» في المركز الثامن برصيد 40 نقطة، وكلاهما يطمح لتحسين مركزه في جدول الترتيب.



ويلعب غدا أودينيزي مع ساليرنيتانا، ومونزا مع روما، وتورينو مع فيورنتينا.



هذا، وتابع إنتر المتصدر عروضه القوية بعد فوزه على ضيفه أتالانتا 4-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 21، مبتعدا بفارق 12 نقطة عن ملاحقه المباشر يوفنتوس، فيما عاد نابولي إلى سكة الانتصارات بفوزه الكاسح على ساسوولو 6-1.



وحقق «النيراتزوري» فوزه الحادي عشر تواليا في جميع المسابقات والثاني والعشرين في الدوري، رافعا رصيده إلى 69 نقطة، أقل بثلاث نقاط فقط من رصيده العام في الموسم الماضي حين حل ثالثا، مع تبقي 12 مرحلة.



وسجل ماتيو دارميان (26)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (45+2)، فيديريكو ديماركو (54) ودافيدي فراتيزي (72) أهداف إنتر.



وفي المباراة الثانية، أعاد المهاجمان النيجيري فيكتور أوسيمين والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا فريقهما نابولي إلى سكة الانتصارات وتحقيق الفوز الأول بقيادة مدربه الجديد فرانشيسكو كالتسونا باكتساح مضيفه ساسوولو 6-1.



وفرض أوسيمين نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 31 و41 و47، وأضاف «كفارا» ثنائية في الدقيقتين 51 اثر تمريرة من النيجيري و75، بعدما افتتح الكوسوفي أمير رحماني التسجيل في الدقيقة 29. وكان صاحب الأرض البادئ بالتسجيل بواسطة الصربي أوروش راتيتش في الدقيقة 17.



ألمانيا



يأمل بايرن ميونيخ في تفادي المفاجآت عندما يحل ضيفا على فرايبورغ في افتتاح المرحلة الـ 24 من الدوري الألماني اليوم.



ويحتل «البايرن» المركز الثاني بجدول ترتيب «البوندسليغا» برصيد 53 نقطة بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر.



وفي باقي المباريات غدا، يلتقي ماينتس مع بوروسيا مونشنغلادباخ، ودارمشتاد مع أوغسبورغ، وهايدنهايم مع اينتراخت فرانكفورت، وشتوتغارت مع فولفسبورغ، وبوروسيا دورتموند مع يونيون برلين.



فرنسا



تفتتح مباريات المرحلة الـ 24 من الدوري الفرنسي اليوم، بمباراة قمة تجمع بين موناكو وضيفه باريس سان جيرمان، حامل لقب المسابقة وذلك على ملعب «لويس الثاني».



ويحتل باريس الصدارة برصيد 54 نقطة، فيما يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 41 نقطة.



ويلعب غدا ريمس مع ليل، وكليرمون فووت مع مرسيليا.