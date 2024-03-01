يحلّ ليفربول ضيفا على نوتنغهام فوريست غدا السبت ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وستكون هذه المباراة واحدة ضمن أقوى المباريات للفريق الأحمر، حيث يستعد ليفربول للفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك من أجل ضمان تصدر ترتيب «البريمييرليغ»، والتتويج باللقب هذا الموسم. ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 60 نقطة ويتقدم بفارق نقطة واحدة عن مان سيتي صاحب المركز الثاني، ولعب الفريق 26 مباراة واستطاع الفوز في 18 مباراة و6 مباريات، وخسر في مباراتين.



بينما يأتي نوتنغهام فوريست في المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، ولعب الفريق 26 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 14 مباراة. وفي مباراة أخرى، يطمح أستون فيلا، صاحب المركز الرابع برصيد 52 نقطة، للبقاء في مربع الكبار عندما يحل ضيفا على لوتون تاون الذي يحتل المركز الـ 18 برصيد 20 نقطة. ويلعب غدا كذلك برينتفورد مع تشلسي، وإيفرتون مع وست هام، وفولام مع برايتون، ونيوكاسل مع ولفرهامبتون، وتوتنهام مع كريستال بالاس.



وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إنجلترا عن مواجهة حامل اللقب مان سيتي مع نيوكاسل يونايتد، ومان يونايتد مع ليفربول في قمتين كبيرتين، وتشلسي مع ليستر سيتي، وولفرهامبتون مع كوفنتري سيتي. وتقام مباريات ربع النهائي في 16 و17 مارس المقبل. ولحق ليفربول ومان يونايتد وصيف بطل الموسم الماضي بركب المتأهلين وضربا موعدا ناريا في ربع النهائي بفوز الأول على ضيفه ساوثمبتون من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 3-0، والثاني على مضيفه نوتنغهام فوريست 1-0 في ختام الدور الخامس. في المباراة الأولى على ملعب «أنفيلد»، أكرم ليفربول المثقل بالإصابات، وفادة ضيفه ساوثمبتون بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الواعدان الويلزي لوي كوماس (44) وبديله جايدن دانس (73 و88). وحقق مان يونايتد فوزا صعبا على حساب نوتنغهام فوريست بهدف نظيف سجله البرازيلي كاسيميرو (89). وبلغ تشلسي ربع النهائي بفوزه بشق النفس على ضيفه ليدز يونايتد من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 3-2. وسجل أهداف «البلوز» كل من السنغالي نيكولاس جاكسون (15) والأوكراني ميخايلو مودريك (37) وكونور كالاغر (90+1)، فيما سجل هدفي ليدز لاعبه ماتيو جوزيف (8 و59). كما تأهل ولفرهامبتون بفوزه على ضيفه برايتون بهدف وحيد سجله لاعب وسطه الدولي الغابوني ماريو ليمينا في الدقيقة الثانية.