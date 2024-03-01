توصلت دراسة نشرت في مجلة «رويال سوسايتي أوب ساينس» إلى أن آثار التغير المناخي تهدد وجود الحوت الأحدب في شمال المحيط الهادئ، مع العلم أن هذا النوع من الثدييات كان دائما مهددا بفعل الصيد التجاري، لكن وضعه كان أفضل في السابق.



وبين عامي 2012 و2021، انخفض عدد الحيتان الحدباء بنسبة 20% في شمال المحيط الهادئ ليصبح 26600 حوتا بعدما كان 33 ألفا، بحسب مجموعة بيانات من الصور هي الاكبر التي يتم إنشاؤها لثدييات بحرية كبيرة، وأخضعت للدراسة من 75 عالما. وانخفض عدد مجموعة فرعية من الحيتان أمضت الشتاء في هاواي بنسبة 34%.



وفي ظل تهديدات أخرى لهذه الحيتان كاصطدام السفن بها وتعرضها للتلوث الضوضائي، لم يعد مستقبلها مضمونا، على ما حذر العلماء الذين دعوا إلى أخذ التغير المناخي بالاعتبار بشكل أكبر في جهود الحفظ المبذولة.



وأوضح معد الدراسة تيد تشيزمان، وهو عالم أحياء متخصص بالحيتان وطالب دكتوراه في جامعة ساذرن كروس الأسترالية، أن «نحو 7 آلاف حوت نفق بسبب الجوع».



وبين سنتي 2014 و2016، اجتاحت أقوى وأطول موجة حر بحرية مسجلة على الإطلاق شمال شرق المحيط الهادئ، مما أدى إلى تغييرات في النظام البيئي البحري وفي توافر الفرائس للحيتان الكبيرة.