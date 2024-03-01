القاهرة ـ هناء السيد



قامت «الأنباء» بجولة داخل المتحف الذي يعد الأول من نوعه ويضم بعض مقتنيات الرئيس الراحل محمد أنور السادات وذلك بمقر مكتبة الإسكندرية ويأتي في إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، حيث تم تخصيص جناح كامل له بجوار القبة السماوية ويقع على مساحة 260 مترا.



وقبل دخول المتحف يوجد عرض «بانوراما التراث» (Culturama) عن الرئيس الراحل السادات. وقد تمت الاستعانة بلقطات فيديو أهداها للمكتبة التليفزيون المصري مجموعها 12 ساعة تضم عددا من الخطابات وتقارير المراسلين الأجانب وفيلم السادات «أكشن بيوغرافي»، مع استعراض لكافة الوثائق الخاصة بعملية السلام المصرية ـ الإسرائيلية وحرب أكتوبر، بالإضافة لمجموعة من التسجيلات التي لم تذع من قبل، سواء في مصر أو الدول الأجنبية.



ويضم المتحف عددا من الأوسمة والنياشين التي حصل عليها الرئيس الراحل خلال مراحل حياته المختلفة، سواء داخل مصر أو إهداء من دول أخرى، وذلك بالإضافة إلى عدد من الأطباق الذهبية والفضية والبرونزية والنحاسية المهداة له وللسيدة جيهان قرينته.



كما يضم المتحف عددا من الميداليات، بالإضافة إلى مجموعة من البدل المدنية والعسكرية، والبدلة العسكرية التي كان يرتديها الرئيس الراحل يوم العرض العسكري في 6 أكتوبر 1981 مغطاة بدمائه.



كذلك جهاز الراديو الخاص بالسادات، ومكتبه ومكتبته الشخصية، وعددا من أندر الكتب التي أهديت إليه، وعددا من «بورتريهاته»، إلى جانب العصا الشخصية الخاصة به، ومجموعة من السيوف العربية، والدروع التذكارية، و«البايب» الخاص به، والعباءة التي كان يرتديها خلال زيارته إلى مسقط رأسه بقرية ميت أبو الكوم في شمال مصر.



كما أهدت السيدة جيهان السادات إلى المتحف صندوقا يضم ثلاث مسارج إسلامية ومسيحية ويهودية كانت أهديت للرئيس الراحل خلال زيارته إلى القدس، وتضم المقتنيات المهداة أيضا تسجيل القرآن الكريم بصوت الرئيس السادات، وأوراقا شخصية تتضمن قصة قصيرة كتبها بخط يده وأملى جزءا منها على زوجته، إلى جانب مجموعة نادرة من التسجيلات المرئية.