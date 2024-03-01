بيروت - خلدون قواص



جال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير في مدينة بعلبك متفقدا الأضرار التي لحقت بالمنازل والمنشآت المدنية في بلدتي عدوس وحوش تل صفية التي تضررت نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية المعادية، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتضرر منازل مجاورة وبيوت بلاستيكية مزروعة بالخضار والمواسم الشتوية.



ورافق اللواء خير مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي وفعاليات مدينة بعلبك، وقال اللواء خير: نتفقد المواطنين الذين تعرضوا للأضرار جراء العدوان المؤسف من العدو الإسرائيلي، وهذه المنطقة تعنينا، كما تعنينا منطقة الحدود الجنوبية، وكل قرية وكل مواطن وكل نقطة من لبنان تعني الدولة اللبنانية وتعني المسؤولين. نحن اللبنانيين، مسؤولين ومواطنين، يدا واحدة أمام العدو مهما كلف الثمن.



ولفت إلى أن «هذه الجولة الخاصة التي نقوم بها في منطقة بعلبك، هي بقرار من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وبالتنسيق مع فعاليات المنطقة وأصحاب القرار، ولقد تفقدنا خلالها الأماكن التي تضررت وحاجات الناس في المنطقة، لتقديم كل ما نستطيع تقديمه للمواطنين المتضررين في كل لبنان حاليا، وفي حال حصول أي شيء لاحقا، ونأمل ألا يحصل».



وختم: القرار هو دعم المواطنين للصمود في الحدود بصورة خاصة، ودعم النازحين من منطقة الحدود إلى شمال الجنوب، وإننا بحسب الإمكانيات المتاحة، وبالتنسيق مع مجلس الجنوب وكل الفعاليات في كل المناطق، سنكون يدا واحدة مع بعضنا البعض للتخفيف من مأساة كل المواطنين في لبنان.



من جهته، شكر المفتي الرفاعي للرئيس ميقاتي مواقف الحكومة المتقدمة عربيا وإسلاميا وعالميا، ولا يزال لبنان صوت العرب وصوت المسلمين، لا ننسى أن حكومتنا تضامنت مع يوم الإضراب العالمي الذي أعلن تضامنا مع غزة، واعتبرت أن غزة أولا وبعدها يأتي دور لبنان والجنوب، هذا موقف متقدم يعبر عن التزام لبنان بقضايا العالم العربي والإسلامي وفلسطين تحديدا.



وتابع: إن مجيء اللواء خير إلى منطقتنا هو خير دليل على المتابعة والاهتمام، للاطلاع على حاجات الناس الذين تضرروا نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي طال المنشآت المدنية وبيوت المواطنين الآمنين وهذا دأبه وديدنه.



وختم: نحن نخوض معركة وحربا حقيقية، تلمسنا اليوم في بعلبك بعض آثار هذه المواجهة، لكننا واثقون بأن النصر سيكون لكل هؤلاء الأحرار والمقاومين، وكما يردد أهلنا في غزة إنه لجهاد نصر أو استشهاد.