استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بحلول الاثنين، الموعد الذي كان قد توقعه في وقت سابق هذا الأسبوع.



وردا على أسئلة صحافيين أمس حول توقعاته بشأن ما سيحدث قال بايدن إن «الأمل لا ينضب»، وإنه تحدث إلى قادة المنطقة بشأن وقف لإطلاق النار مضيفا «لكنه لن يحدث على الأرجح بحلول الإثنين».



إلى ذلك أكد بايدن أن الولايات المتحدة تتحقق من «الروايتين المتضاربتين» عن إطلاق نار وقع عند نقطة توزيع مساعدات في غزة، مضيفا أن من شأن ما حصل أن يعقد مفاوضات وقف إطلاق النار.



وقال بايدن للصحافيين لدى سؤاله عن الحادثة التي قالت وزارة الصحة التابعة لحماس إنها أسفرت عن مقتل 104 أشخاص برصاص القوات الإسرائيلية «نتحقق من الأمر حاليا. هناك روايتان متضاربتان عما حدث ولا جواب لدي حتى اللحظة».



ولدى سؤاله عما إن كان يعتقد بأنها ستعقد المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، رد بايدن بالقول «أعرف أنها ستتسبب بذلك».